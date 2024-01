Apple Vision Pro : Pourquoi cela coûte-t-il 3 499 $ et les gens le paieront-ils ?

Dans cette photo d’archive du 5 juin 2023, le PDG d’Apple, Tim Cook, se tient à côté du nouveau casque Apple Vision Pro, présenté lors de la conférence mondiale des développeurs Apple à Cupertino, en Californie — Justin Sullivan/Getty Images, FILE

(NEW YORK) — Apple Vision Pro, un casque de réalité mixte, arrive dans les magasins la semaine prochaine, promettant une salle de cinéma personnelle partout où les utilisateurs vont et une navigation sur écran d’une simple pression du doigt.

Ce produit à la mode a cependant un prix qui ne manquera pas de dégonfler certains clients. Le modèle le plus abordable coûte 3 499 $ tandis qu’une version plus puissante atteint près de 4 000 $.

Le prix élevé est dû aux coûts associés à la production du Vision Pro, ainsi qu’à l’accent initial mis sur les professionnels tels que les développeurs qui pourraient améliorer le produit avec des applications supplémentaires, ont déclaré les analystes.

“Il s’agit d’un produit très précoce”, a déclaré à ABC News Ben Bajarin, analyste du cabinet de recherche Creative Strategies. “Apple est confronté à un défi d’échelle et de fabrication.”

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’ABC News.

Voici ce qu’il faut savoir sur les raisons pour lesquelles le Vision Pro coûte 3 499 $ et si les clients le paieront :

Pourquoi le Vision Pro est-il au prix de 3 499 $ ?

Le prix reflète le développement et la production coûteux du Vision Pro, qui ont obligé l’entreprise à construire des composants spécifiquement pour le casque, ont déclaré les analystes.

Le verre feuilleté fonctionne comme une surface pour les caméras et les capteurs de l’appareil, tandis qu’un Light Seal flexible aide à mouler le produit au visage de l’utilisateur, explique Apple. Selon Apple, une toute nouvelle puce R1 permet à la machine de traiter les entrées provenant des mouvements des yeux et des mains d’une personne.

“Au contraire, le prix est plutôt bas compte tenu de la technologie intégrée”, a déclaré à ABC News Avi Greengart, analyste principal de la société de recherche Techsponential.

Parler à ABC Bonjour Amérique En juillet, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que le prix du Vision Pro était dû aux coûts élevés de production de ce qu’il considère comme une avancée technologique.

“L’ingénierie et la profondeur de l’ingénierie sont époustouflantes”, a déclaré Cook. « Est-ce que c’est gratuit ? Cela coûte quelque chose de faire cela. Mais je pense que c’est une grande valeur.

Étant donné qu’Apple n’a pas encore construit de fabrication à grande échelle pour le produit, la société a du mal à fabriquer la grande quantité de casques nécessaires pour satisfaire un marché de masse à un prix inférieur, ont ajouté les analystes.

De plus, ont-ils déclaré, l’adoption initiale par les développeurs et autres professionnels les plus disposés à payer un supplément pour le Vision Pro améliorera ses offres lorsqu’il atteindra un public plus large.

“Apple a été assez clair en positionnant ce produit comme une toile vierge permettant aux développeurs de créer et de créer quelque chose de complètement nouveau”, a déclaré Bajarin.

Le prix correspond également au rôle typique d’Apple en tant que fabricant d’articles qui coûtent plus cher que les produits de ses concurrents mais visent à compenser la disparité avec une meilleure expérience utilisateur, a déclaré Angelo Zino, analyste principal du secteur chez CFRA Research, à ABC News, notant une dynamique similaire avec son smartphone.

“Apple est ce qu’est Apple”, a déclaré Zino.

Les clients paieront-ils le prix élevé pour un Vision Pro ?

La première réponse au Vision Pro suggère que les clients sont prêts à payer le prix élevé – du moins certains d’entre eux.

Le produit ne sera pas disponible en magasin avant la semaine prochaine, mais les précommandes se sont vendues presque immédiatement dès leur ouverture le 19 janvier, a déclaré Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, dans un article publié lundi. En quelques heures, les délais de livraison sont passés à sept semaines, a-t-il ajouté.

Au total, a découvert Kuo, la société a vendu jusqu’à 180 000 casques au cours du premier week-end où ils étaient disponibles en précommande.

L’appétit des consommateurs semble toutefois diminuer rapidement, a déclaré Kuo. En 48 heures, les délais de livraison se sont stabilisés, contrastant avec les extensions prolongées des délais de livraison qui surviennent généralement en réponse aux sorties de modèles d’iPhone, a ajouté Kuo.

“L’incapacité à maintenir une augmentation constante de la demande de précommandes est une préoccupation majeure”, a-t-il déclaré.

Les analystes interrogés par ABC News ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que l’entreprise vende environ 500 000 casques cette année. À titre de comparaison, Apple a vendu environ 232 millions d’iPhones en 2022, année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

“Ils vendront tous les Vision Pro qu’ils peuvent fabriquer”, a déclaré Bajarin, soulignant les défis de production comme le principal obstacle à l’augmentation des ventes.

