Apple Vision Pro est présenté comme le premier « ordinateur spatial », et non comme un simple casque AR/VR

C’est ici. Après des années et des années de rumeurs et de spéculations, Apple a officialisé aujourd’hui le Vision Pro. C’est le premier casque VR/AR de l’entreprise, mais bien sûr, étant Apple, il ne l’appelle pas comme ça – à la place, il est présenté comme le tout premier « ordinateur spatial ». Il exécute également un tout nouveau système d’exploitation, baptisé visionOS.

Le « système d’affichage » du casque contient 23 millions de pixels (« plus d’un téléviseur 4K pour chaque œil ») sur deux écrans micro OLED, « chacun de la taille d’un timbre-poste », se vante Apple, au cas où quelqu’un se souviendrait de quoi il s’agit. Il y a aussi des lentilles catadioptriques personnalisées pour permettre « une netteté et une clarté incroyables » pour des « expériences à couper le souffle » avec une large gamme de couleurs et une plage dynamique élevée. Pour les utilisateurs ayant des besoins de correction de la vision, il y aura des inserts optiques Zeiss pour assurer la fidélité visuelle et la précision du suivi des yeux.

Le Vision Pro est alimenté par une version double cœur personnalisée du chipset M2 d’Apple, aidée par une toute nouvelle puce R1 qui traite les entrées de 12 caméras, cinq capteurs et six micros pour garantir que le contenu apparaît toujours sous vos yeux. Le R1 diffuse de nouvelles images sur les écrans en 12 ms, ce qui est apparemment 8 fois plus rapide qu’un clin d’œil.

Le casque a une autonomie de deux heures grâce à une batterie externe portable personnalisée « haute performance », ou vous pouvez l’utiliser toute la journée lorsqu’il est branché.

Vous déverrouillez Vision Pro avec votre rétine via un nouveau système appelé Optic ID, qui est un nouveau système d’authentification sécurisé pour analyser votre iris.

L’interface utilisateur visionOS est contrôlée par vos yeux, vos mains et votre voix – il n’y a aucun contrôleur physique. Vous pouvez parcourir les applications en les regardant simplement, en tapant du doigt pour sélectionner, en effleurant votre poignet pour faire défiler ou en utilisant votre voix pour dicter.

Grâce à quelque chose qu’Apple appelle EyeSight, lorsqu’une personne s’approche de vous alors que vous avez le casque, l’appareil semble transparent – elle peut voir une image de vos yeux, tandis que vous pouvez les voir aussi. Lorsque vous êtes immergé dans un environnement ou que vous utilisez une application, EyeSight indique visuellement aux autres que vous êtes « occupé ».

Il existe un nouvel App Store pour visionOS, où vous pouvez accéder à des centaines de milliers d’applications iPhone et iPad qui fonctionneront automatiquement avec le nouveau système de saisie pour le Vision Pro. Le casque vous permet de prendre des appels FaceTime avec tout le monde sur l’appel affiché dans des tuiles grandeur nature, et il y a aussi Spatial Audio pour qu’ils sonnent tous comme s’ils parlaient d’où ils sont positionnés.

Les utilisateurs portant le Vision Pro pendant un appel sont représentés comme un « Persona », qui est une représentation numérique d’eux-mêmes créée à l’aide des techniques d’apprentissage automatique les plus avancées d’Apple, reflétant les mouvements du visage et des mains en temps réel. Vous pouvez regarder un film ensemble, parcourir des photos ou collaborer sur une présentation.

L’interface 3D de visionOS permet aux applications d’apparaître côte à côte à n’importe quelle échelle, et il existe également un support pour Magic Keyboard et Magic Trackpad afin que vous puissiez configurer un espace de travail intégrant les capacités de votre Mac dans le Vision Pro sans fil, « créant un énorme, privé, et un écran 4K portable avec un texte incroyablement net ».

Le Vision Pro peut transformer n’importe quel espace en une salle de cinéma personnelle avec un écran qui « semble 100 pieds de large » ainsi qu’un système audio spatial avancé. Vous pouvez également jouer à plus de 100 jeux Apple Arcade sur un écran aussi grand que vous le souhaitez, avec un son immersif et une prise en charge des contrôleurs de jeu populaires.

Avec une torsion de la couronne numérique sur le casque, vous pouvez contrôler votre présence ou votre immersion. Le Vision Pro est équipé de la première caméra 3D d’Apple, qui vous permet de capturer, de revivre et de vous immerger dans vos souvenirs préférés avec Spatial Audio. Vous pouvez accéder à l’intégralité de votre photothèque dans iCloud et afficher des photos et des vidéos à une échelle grandeur nature. Et les panoramas pris sur les iPhones s’étendent et s’enroulent autour de vous, créant la sensation que vous vous tenez là où ils ont été pris.

Le verre de l’Apple Vision Pro « coule » de manière transparente dans un cadre en alliage d’aluminium personnalisé qui se courbe autour de votre visage, avec un système modulaire permettant un ajustement sur mesure. Le Light Seal est fabriqué à partir de textile doux dans une gamme de formes et de tailles, flexible pour s’adapter à votre visage pour un ajustement précis, tandis que des sangles flexibles garantissent que le son reste proche de vos oreilles. Le bandeau est sécurisé avec un mécanisme simple permettant des échanges faciles vers une autre taille ou un autre style. Celui par défaut est tricoté en 3D en une seule pièce pour offrir amorti, respirabilité et élasticité.

L’Apple Vision Pro ne sera disponible aux États-Unis qu’au début de l’année prochaine pour 3 499 $. Il s’étendra ensuite à d’autres pays plus tard en 2024.

