Apple Vision Pro devrait disposer d’un stockage de 1 To

Apple Vision Pro, le tout nouveau casque de réalité mixte d’Apple, qui sera disponible aux États-Unis à partir de l’année prochaine, devrait être livré avec 1 To de stockage local, selon un développeur qui aurait visité l’un des laboratoires de développement visionOS d’Apple la semaine dernière.

L’information provient du blog français iPhoneSoft (via 9to5Mac), qui a déclaré lors de la session pratique des développeurs, le participant a affirmé que le modèle qu’il utilisait était livré avec un stockage de 1 To, suggérant qu’il pourrait s’agir de la configuration de stockage livrée avec le casque l’année prochaine,

On ne sait pas si Apple vendra des versions 256 Go du casque au prix « à partir de » de 3 499 $ et proposera des versions 512 Go et 1 To à un prix encore plus élevé.

Le nouveau casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple associe le contenu numérique au monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur.

Construit sur la base de macOS, iOS et iPadOS, visionOS est un nouveau système d’exploitation qui offre des expériences spatiales pour le casque Apple Vision Pro. visionOS propose une nouvelle interface tridimensionnelle qui donne au contenu numérique une apparence et une sensation présentes dans le monde physique de l’utilisateur.