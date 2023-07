Apple Vision Pro Caviar Edition est décoré d’or 18 carats, coûte 40 000 $

Caviar, basée à Dubaï, connue pour ses appareils de luxe personnalisés, a annoncé aujourd’hui Apple Vision Pro Caviar Edition, également appelée CVR Edition. Le Vision Pro est présenté comme un « ordinateur spatial » par Apple, et Caviar dit que leur idée derrière l’édition CVR était de transformer cet ordinateur spatial en une œuvre d’art de designer.

La marque de luxe s’est inspirée pour l’Apple Vision Pro Caviar Edition des lunettes rabattables de Tom Ford et des masques de ski de Gucci pour transformer le casque en un « summum de la technologie et du style ».

L’Apple Vision Pro Caviar Edition et son masque de protection sont décorés de plus de 1,5 kg d’or 18 carats, tandis que le bandeau est en cuir Connolly – également fourni à la British Royal Court et Rolls-Royce – pour garantir une expérience indulgente et confortable pour le propriétaire.









Apple Vision Pro Édition CVR

Ceux qui ont lu sur le Vision Pro savent que le premier casque AR/VR d’Apple utilise EyeSight, ce qui rend l’appareil transparent en montrant les yeux de l’utilisateur lorsqu’il est porté et que quelqu’un s’en approche. Même si EyeSight donne des indices visuels aux autres que vous êtes occupé lorsque vous êtes immergé dans un environnement ou que vous utilisez une application, Caviar a décidé d’offrir une option de confidentialité sur l’édition CVR pour permettre aux utilisateurs de se cacher les yeux sur l’écran externe depuis que la société a trouvé que tout le monde n’apprécie pas d’avoir les yeux affichés à l’écran.









Apple Vision Pro CVR Edition permet aux utilisateurs de cacher leurs yeux sur l’écran externe

Alors que l’Apple Vision Pro est au prix de 3 499 $, l’édition Vision Pro CVR devrait avoir un prix de départ énorme de 39 900 $. Caviar ne fabriquera que 24 unités de l’Apple Vision Pro Caviar Edition, qu’il prévoit de lancer à l’automne 2024.