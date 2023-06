Apple Vision Pro aura l’application Disney + au lancement

Le PDG de Disney, Bob Iger, a fait un croisement inattendu avec le multivers d’Apple aujourd’hui, confirmant que la plate-forme de streaming Disney + sera disponible sur le tout nouveau casque AR / VR du géant de la technologie – Apple Vision Pro – lors de son lancement au début de l’année prochaine.

L’interface de l’application semble très similaire à la version que vous trouverez sur les téléviseurs et sur le Web, avec des fenêtres flottantes pour la navigation. Cependant, la partie vraiment intéressante est venue du contenu présenté par Disney – bien qu’à l’heure actuelle, on ne sache pas dans quelle mesure cela reflète le produit réel et dans quelle mesure la magie de Disney CGI. Regardez la section ci-dessous :

La bobine de grésillement comprenait une version immersive de The Mandalorian, avec des utilisateurs obtenant des détails supplémentaires sur les planètes et les vaisseaux spatiaux présentés dans l’épisode, et une perspective à la première personne d’un saut Hyperspace.

Pour les fans de sport, Apple et Disney ont présenté des graphiques contextuels des joueurs et des statistiques lors des matchs de football américain, ainsi que des angles supplémentaires pour les rediffusions, comme une version avec vue sur le terrain pour le basket-ball. Nous supposons que cela se fait via ESPN +, qui est disponible en bundle avec Disney + aux États-Unis.

Il y avait un clip de l’émission National Geographic, avec des graphismes donnant à l’utilisateur l’impression d’être sous l’eau avec d’autres créatures marines, ainsi que des versions en réalité augmentée de personnages et de monuments célèbres de Disney. Disney a ensuite clôturé la bobine avec ce qui suit: « et si vous pouviez devenir un super-héros et chercher la réponse à la question ultime… Et si? ».

Cette section présentait un camée de The Watcher, un être supervisant de la série animée Disney, What If…?, qui devrait sortir sa deuxième saison dans un proche avenir.

Bien que nous ne sachions pas comment Disney + fonctionnera sur Apple Vision Pro, cela pourrait changer la donne pour le service de streaming, en particulier pour les familles qui recherchent de nouvelles façons de divertir leurs enfants. De plus, ce casque est sûrement une excuse pour Disney pour reproduire une expérience immersive de casque de super-héros (je te regarde, Iron Man).

Cela dit, les familles devront être prêtes à débourser de l’argent, car le nouveau Apple Vision Pro coûte 3499 $, les prix au Royaume-Uni n’ayant pas encore été révélés au moment de la rédaction. Il arrivera sur les tablettes début 2024.

Vous pouvez également lire d’autres annonces Apple de la WWDC 2023, telles que notre point de vue sur la fonctionnalité exceptionnelle d’iOS 17 et la puce M2 Ultra récemment lancée qui alimente les nouveaux appareils Mac d’Apple.