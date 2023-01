Apple vise à briser la cabale de Sky Sports Premier League au Royaume-Uni

Après l’achat par Apple des droits de streaming MLS aux États-Unis, le géant de la technologie serait intéressé par l’acquisition des droits de la Premier League au Royaume-Uni. Alors que la plupart des experts ne s’attendent pas à ce qu’Apple soit plus qu’un acteur partiel dans n’importe quel accord, ne mettez rien au-delà d’Apple pour faire bouger les choses sur le marché britannique de la télévision de football.

Premier processus d’appel d’offres pour la Premier League au Royaume-Uni depuis 2018

Les droits de télévision et de streaming actuels de la Premier League au Royaume-Uni devraient expirer à la fin de la saison 2024/25. La vente aux enchères devrait commencer plus tard cette année. En réalité, il s’agit du premier processus d’appel d’offres pour les droits depuis 2018. Même si les droits nationaux de la Premier League sont à gagner tous les trois ans au Royaume-Uni, le mandat actuel était un “cadeau” pour ceux qui ont remporté l’appel d’offres en 2018 car ces droits ont été renouvelés compte tenu du Covid pour un mandat supplémentaire de trois ans.

Le processus d’appel d’offres initial de 2018 a vu trois packages de droits vendus à Sky Sports (128 matchs); BT Sport (52 matches) ; et Amazon (20 matchs).

Un jeu différent par rapport aux droits MLS

Pour vraiment mettre les choses en perspective, Sky Sports a payé 4,8 milliards de dollars pour son contrat de trois ans/128 matchs par saison pour le Royaume-Uni uniquement. Alors qu’Apple a distribué 2,5 milliards de dollars pour les droits MLS, c’était pour chaque match sur une période de 10 ans dans le cadre d’un accord mondial. Alors que l’acquisition de droits au Royaume-Uni est beaucoup plus chère, il y a beaucoup moins de risques. Avant Covid, les prix des droits ont connu une trajectoire ascendante fulgurante :

Un paysage plus convivial pour Apple

A ce jour, pas moins de huit clubs de Premier League sont détenus majoritairement ou à 100% par des investisseurs américains : Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Liverpool et Manchester United. Les propriétaires américains ont clairement indiqué qu’une augmentation des revenus des droits de télévision/diffusion est nécessaire pour récupérer leurs investissements.

Ils n’ont pas non plus hésité à désigner la NFL et d’autres structures sportives américaines comme un moyen d’aborder la Premier League. Mis à part le choc des cultures, ce groupe d’investisseurs considérerait probablement Apple non seulement comme un petit acteur, mais les acteur majeur. Et n’oublions pas qu’Apple, au dernier trimestre fiscal, dispose de près de 50 milliards de dollars en espèces.

Une nouvelle ère pour la Premier League arrive

Sky Sports est partenaire de la Premier League depuis sa création officielle en 1992. Il est difficile de voir un paysage télévisé sans qu’ils soient impliqués, mais tout est possible en cette ère technologique.

BT Sport, détenteur actuel de 52 matchs par saison, n’existera plus dans un avenir très proche – du moins de nom. BT Sport a été racheté par une autre société américaine, Warner Bros, et fusionnera son contenu avec un autre service sportif appartenant à Warner, EuroSport. La ou les chaînes seront distribuées via Discovery+.

Cela devient donc une question de l’intérêt de Warner à soumissionner pour les droits de la Premier League. Warner Bros-Discovery aux États-Unis sont les nouveaux détenteurs des droits des équipes nationales américaines masculines et féminines. Apple n’aura donc certainement pas la tâche facile dans tout processus d’appel d’offres.

La plupart des experts s’attendent à ce qu’Apple remplace, au mieux, Amazon en tant que détenteur des droits sur les petits paquets, mais je pense que ce ne serait que la position de repli pour Apple.

L’histoire peut enregistrer que l’acquisition par Apple des droits MLS aux États-Unis n’était que le précurseur d’un remaniement majeur du paysage britannique de la télévision et du streaming et d’une nouvelle ère pour la Premier League.

Photo : IMAGO / photothek