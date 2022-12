Apple vise à augmenter la production d’iPhone en Inde, selon un dirigeant de l’industrie

Apple cherche à intensifier ses efforts pour déplacer davantage de production d’iPhone hors de Chine, selon un “cadre supérieur de l’industrie” anonyme cité par un journal indien menthequi affirme qu’Apple devrait tripler sa production d’iPhones assemblés en Inde au cours des deux prochaines années.

Apple fait des efforts pour diversifier la chaîne d’approvisionnement en s’appuyant moins sur la Chine, bien qu’il ait été dit que un manque de “talents hautement qualifiés et de personnes ayant une expertise dans la construction d’appareils très complexes” en dehors de la Chine ralentit les efforts.

Selon le rapport, qui cite trois personnes au courant des plans, Apple envisage une expansion significative de ses capacités de fabrication locales à travers l’Inde, la société cherchant à tripler sa production d’iPhones assemblés en Inde, en plus de déplacer une partie de sa production d’iPad hors de Chine pour la première fois.

Le rapport payant cite un cadre supérieur de l’industrie qui dit qu’Apple «cherche à augmenter les volumes qu’ils fabriquent en Inde…. il peut augmenter de plus de trois fois ce qu’ils visent à faire cette année.

Apple a actuellement ses trois principaux partenaires de fabrication qui fabriquent des smartphones en Inde. Ce sont Wistron, Foxconn et Pegatron. La société a lentement étendu ses efforts de fabrication en Inde au cours des dernières années, avec le pays assemblant de petites quantités d’iPhone 14ainsi que certains modèles d’iPhone plus anciens, notamment l’iPhone 13 et l’iPhone SE.

Des rapports ont précédemment suggéré qu’Apple visait à produire 25% de tous les iPhones en Inde d’ici 2025, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine étant un moteur clé entre cette décision.