Apple vise 25% de part de production indienne, révèle un responsable gouvernemental

Apple vise à déplacer 25% de sa production vers l’Inde, a révélé le ministre du Commerce du pays asiatique. Lors d’une conférence commerciale, Piyush Goyal a déclaré qu’environ 5 à 7 % des produits Apple sont actuellement fabriqués en Inde, et que l’objectif est de multiplier par cinq ce nombre.

Le responsable n’a fourni aucun calendrier et Apple n’a pas commenté la déclaration.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un tel changement. Auparavant, les analystes avaient prédit que 25% de la production d’iPhone serait transférée en Inde d’ici 2025, et Foxconn augmenterait ses effectifs dans l’usine située juste à l’extérieur de la ville de Chennai.

La principale raison pour laquelle Apple s’éloigne de la Chine et que Foxconn diversifie sa production dans plusieurs usines sont les incertitudes entourant les blocages et les restrictions de COVID-19 et les tensions géopolitiques entre Pékin et Washington.

Source