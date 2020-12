Devine? Apple a recommencé.

Le géant de la technologie connu pour distribuer des produits brillants à des prix élevés a amélioré son jeu avec de nouveaux écouteurs sans fil dans leur chat.

Apple a annoncé le dernier ajout à la gamme AirPods pour les produits audio sans fil, et ce sont les écouteurs sans fil AirPods Max.

Le dernier gadget sera également le premier casque circum-aural de la gamme AirPods. Les AirPods Max d’Apple offrent un son haute fidélité, un égaliseur adaptatif, une suppression active du bruit, un mode de transparence et un son spatial.

Apple annonce de nouveaux AirPods Max: des écouteurs intra-auriculaires, antibruit, sans fil qui coûtent 549 $. Les écouteurs ne fonctionnent que sur les appareils Apple dotés du dernier logiciel et offrent 20 heures d’écoute et de conversation sur une seule charge. pic.twitter.com/f9gmORe1bR – Pop Crave (@PopCrave) 8 décembre 2020

Mais Apple a un prix. Vous souvenez-vous de la paire de roues Apple Mac Pro 50K ou de ce support Mac Pro 70 grand prix ridicule?

Les AirPods Max d’Apple ont coûté 59 900 Rs et la réponse immédiate d’Internet à l’annonce d’Apple a été des blagues. Beaucoup d’entre eux.

si Apple facture 549 $ pour leurs écouteurs, j’entends mieux Dieu – sloane (sîpihkopiyesîs) (@cottoncandaddy) 8 décembre 2020

Ces AirPods Max 550 $? J’entends mieux quand mon mari me trompe – Annabelle➐ (@Annabllebitch) 9 décembre 2020

Non seulement les écouteurs, même la housse de protection ont confondu les gens.

L’AirPods Max s’inspire de l’Apple Watch et intègre des commandes numériques en forme de couronne pour des changements de volume plus fins, ainsi que la possibilité de lire et de mettre en pause de la musique, de sauter des chansons et de gérer les appels téléphoniques.