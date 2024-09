Apple vient de donner aux utilisateurs d’iPhone 33 raisons de mettre à jour maintenant

Apple a publié iOS 18 lundi, accompagné de 33 correctifs de sécurité et de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour iPhone. Getty Images

Mise à jour, 18 septembre 2024 : cet article, initialement publié le 17 septembre, inclut désormais des détails sur un problème lié à iPadOS 18 qui bloquait les iPad Pro équipés de la puce M4.

Apple a publié lundi iOS 18, accompagné de 33 correctifs de sécurité et de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour iPhone. L’iOS 18 d’Apple a été publié en même temps qu’iOS 17.7, une mise à jour de sécurité uniquement destinée aux utilisateurs d’iPhone qui souhaitent attendre avant de mettre à niveau leurs appareils.

Si iOS 17.7 contient 16 correctifs de sécurité, iOS 18 en contient plus du double. Certaines des failles corrigées dans iOS 18 sont graves et ont un impact sur WebKit, le moteur qui sous-tend le navigateur Safari et le noyau au cœur du système d’exploitation de l’iPhone.

Parmi les problèmes notables résolus dans iOS 18 figurent deux vulnérabilités dans le noyau, identifiées par les numéros CVE-2024-44165 et CVE-2024-44191, qui pourraient permettre à une application d’accéder sans autorisation au Bluetooth. Une faille dans le Sandbox, CVE-2024-40863, pourrait entraîner la fuite d’informations sensibles par une application. Parallèlement, CVE-2024-40857 est un problème dans WebKit où le traitement de contenu Web malveillant pourrait conduire à un script intersite universel.

Un deuxième bug dans Webkit, CVE-2024-44187, pourrait permettre à un site Web malveillant d’exfiltrer des données d’origine croisée, a déclaré Apple sur son site Web. page d’assistance.

Une faille dans Core Bluetooth identifiée comme CVE-2024-44124 — également corrigée dans iOS 17.7 — pourrait permettre à un appareil Bluetooth malveillant de contourner le couplage.

Certaines des mises à jour de la version iOS 18 sont « assez importantes » — comme la possibilité de connecter des appareils Bluetooth malveillants, explique Sean Wright, responsable de la sécurité des applications chez Featurespace. Cependant, bon nombre de ces mises à jour n’apparaissent pas dans la version 17.7, et Wright suggère donc que les vulnérabilités sont spécifiques à la version bêta d’iOS 18. « Mon conseil est que si vous utilisez la version bêta, vous devriez mettre à jour dès que possible », dit-il.

iOS 17.7 ou iOS 18 ?

Certains utilisateurs décideront de mettre à jour leur appareil vers iOS 17.7, en attendant que les problèmes rencontrés avec iOS 18 soient résolus. Il convient toutefois de noter que la mise à jour vers iOS 18 rendra votre iPhone globalement plus sûr.

Apple se concentre davantage sur les correctifs de sécurité pour iPhone dans iOS 18, la gamme de correctifs sera donc plus large et de nouvelles fonctionnalités de sécurité ont été ajoutées. La plus importante est l’application Mots de passe, une grande amélioration par rapport au trousseau iCloud, qui comprend les mêmes fonctionnalités qu’un gestionnaire de mots de passe à service complet tel que 1Password.

L’iOS 18 d’Apple contient également des fonctionnalités de confidentialité intéressantes, telles que la possibilité de masquer les applications sensibles afin qu’elles ne soient accessibles qu’à l’aide de Face ID lorsque d’autres personnes utilisent votre appareil.

Si votre iPhone peut exécuter iOS 17, il peut également exécuter iOS 18. Cependant, certaines des fonctionnalités d’IA les plus avancées qui arriveront à la fin de l’année ne seront disponibles que pour l’iPhone 15 et les versions ultérieures.

Pour les utilisateurs qui envisagent de conserver iOS 17 ou de passer à iOS 18, ce sera une préférence personnelle plutôt qu’un choix de sécurité, explique Wright. « De nombreuses personnes préféreront conserver l’ancien iOS 17 pour permettre aux problèmes initiaux d’iOS 18 d’être résolus, et c’est une position parfaitement raisonnable à adopter. »

Vous savez donc quoi faire. Accédez à vos Paramètres > Général > Mise à jour logicielle et effectuez la mise à jour vers iOS 18 ou iOS 17.7 maintenant.

Nouvel avertissement de mise à jour iPadOS 18 pour les utilisateurs d’iPad Pro M4

Si vous possédez un modèle iPad Pro avec puce M4 et que vous constatez que vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour vers iPadOS 18, il y a une bonne raison à cela. Le logiciel n’est plus disponible pour être téléchargé et installé, car les gens se sont plaints qu’il briquait leurs appareils, selon le site consacré à Apple MacRumors.

Les problèmes avec iPad OS 18 ont apparemment commencé lorsque les utilisateurs d’iPad Pro installaient la dernière mise à jour d’Apple. Il y a eu une interruption dans le processus, les iPad refusant de s’allumer, selon les rapports sur Reddit.

Le message sur Reddit, qui a reçu 138 votes positifs et 297 commentaires au moment de la rédaction, décrit comment l’utilisateur de Reddit a installé iOS 17.7 sans problème, puis « a immédiatement essayé d’installer iOS 18 ».

« À un moment donné pendant la mise à jour, mon iPad s’est éteint et ne s’est plus allumé. Je me suis éloigné pendant la mise à jour, donc je ne sais pas exactement quand il est tombé en panne. J’ai essayé toutes les options de réinitialisation, mais rien n’a fonctionné. »

Le problème n’a pas affecté tous les utilisateurs d’iPad et il a donc été suggéré que le problème pourrait être lié à l’installation d’iOS 17.7 avant de passer à iOS 18.

Apple a indiqué qu’il rendrait la mise à jour à nouveau disponible une fois le problème sous-jacent résolu. Selon le fabricant de l’iPhone, elle ne concerne qu’un nombre limité d’appareils.