Apple vient de breveter un iPhone que vous pouvez utiliser sous l’eau : une nouvelle interface unique pourrait alimenter une version simplifiée d’iOS

Un nouveau brevet Apple déposé en avril 2021 et publié mardi a révélé l’enquête en cours d’Apple sur une « interface utilisateur sous-marine » pour iPhone qui pourrait alimenter une future version étanche de ses appareils les plus populaires.

Alors que la meilleure Apple Watch d’Apple, l’Apple Watch Ultra 2, peut être utilisée comme ordinateur de plongée jusqu’à 40 mètres de profondeur, la gamme d’iPhone d’Apple, y compris le dernier iPhone 15, reste simplement « étanche ». Vous pouvez en déposer un dans la baignoire, l’évier ou la piscine et continuer à l’utiliser sans problème, mais il n’a aucune sorte de fonctionnalité sous-marine « intégrée ». Essayez de l’utiliser au fond de la piscine ou dans l’eau de votre bain, et vous rencontrerez des problèmes.

Le brevet publié cette semaine révèle qu’un iPhone du futur pourrait détecter lorsqu’il est placé sous l’eau, en ajustant l’interface utilisateur pour afficher une version simplifiée d’iOS plus facile à utiliser sous les vagues. Le brevet gigantesque compte 78 pages et semble englober presque tous les aspects d’iOS.

iPhone sous la mer

Selon le brevet, avec l’avènement d’appareils plus étanches et résistants à l’eau, de plus en plus d’utilisateurs utilisent leurs appareils pour des activités aquatiques, y compris lorsque ces appareils électroniques sont mouillés ou sous l’eau. À cette fin, Apple affirme que son système d’exploitation iOS standard peut être « encombrant et inefficace », prenant plus de temps que nécessaire et gaspillant de l’énergie, tout en épuisant la batterie. Apple affirme que les méthodes actuelles d’affichage des interfaces utilisateur lorsqu’un appareil est sous l’eau sont « obsolètes, longues et inefficaces », nécessitant plusieurs pressions ou frappes de touches et plus encore.

Apple affirme que sa nouvelle méthode brevetée fournira des méthodes plus rapides et plus efficaces pour utiliser un appareil comme un iPhone sous l’eau. Bien que ce brevet ne couvre pas vraiment le matériel, il ressort clairement de son existence qu’Apple envisage un avenir dans lequel les iPhones seront entièrement étanches et pourront être utilisés sous l’eau de diverses manières.

(Crédit image : USPTO / Apple)

Le brevet montre des dessins d’un iPhone sous l’eau, représentés de manière hilarante par deux poissons rudimentaires et quelques vagues. L’iPhone affiche une interface iOS typique avec des applications mais inclut une icône dans la barre d’état pour indiquer que l’appareil est en mode sous-marin. Cette version d’iOS n’afficherait pas automatiquement une interface sous-marine, mais ouvrirait plutôt l’interface la première fois que vous entrez dans une application ou un mode. Une section du brevet présente un menu plus linéaire d’applications dans lesquelles vous pouvez naviguer à l’aide des boutons de volume de l’iPhone plutôt que de les faire défiler avec votre doigt, avant d’utiliser le bouton de verrouillage pour sélectionner l’application souhaitée.

(Crédit image : USPTO / Apple)

Au-delà de la navigation vers les applications, des applications spécifiques elles-mêmes sont affichées avec des interfaces sous-marines plus simples. Par exemple, l’application appareil photo utiliserait les boutons de volume, plutôt que le geste de pincement, pour régler le niveau de zoom. Bien que le brevet soit extrêmement complexe, il démontre en son cœur comment utiliser un futur iPhone étanche avec une interface simplifiée pour prendre des photos sous l’eau en utilisant les boutons mécaniques de l’iPhone plutôt que la saisie tactile, qui est notoirement difficile à utiliser dans des conditions humides.

Comme ce brevet vient tout juste d’apparaître dans le portefeuille d’Apple, nous ne nous attendrions certainement pas à un iPhone 16 Pro Max sur lequel vous pourrez faire de la plongée sous-marine en septembre. Il est clair cependant qu’Apple envisage au moins un futur iPhone doté de fonctionnalités sous-marines simplifiées lorsque la technologie d’étanchéité fera enfin de cette vision une réalité.