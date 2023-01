Apple vient d’annoncer un nouveau HomePod

La plus grande usine d’iPhone au monde, située en Chine et dirigée par Foxconn, a fait face à des perturbations en 2022. Cela devrait se répercuter sur les résultats du trimestre de décembre d’Apple. Pendant ce temps, les analystes ont remis en question la demande d’iPhone 14 des consommateurs chinois.

Pomme a annoncé mercredi la deuxième génération de son HomePod. Il en coûte 299 $.

Le HomePod de deuxième génération fait suite à la première génération, qu’Apple a abandonnée en 2021 au profit du HomePod mini plus petit et plus abordable. Le HomePod original, initialement lancé à 349 $, n’a jamais gagné la traction des produits Amazon Echo ou Google Nest moins chers.

Le dernier HomePod permet aux utilisateurs de créer des domotique intelligentes à l’aide de Siri, de vérifier la température et l’humidité de leur maison et de recevoir des alertes lorsqu’une alarme de fumée ou de monoxyde de carbone est détectée, a déclaré Apple. Le HomePod devrait mieux sonner grâce à la prise en charge de l’audio spatial, ce qui donne l’impression que de la musique vient d’autour de vous.

Il prend également en charge la nouvelle norme Matter, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec une nouvelle génération de gadgets pour la maison intelligente, comme les ampoules, les sonnettes et les caméras, sans que les utilisateurs aient à s’inquiéter si le gadget prendra en charge une maison intelligente basée sur Amazon, Google ou Apple. .

Le nouvel appareil peut être commandé en ligne et dans l’Apple Store à partir de mercredi, et la disponibilité commencera le 3 février.