Apple Victoria Square à Belfast, au Royaume-Uni, déménagerait vers un emplacement plus grand en août 2024

Dans le cadre d’un plan visant à ouvrir plusieurs magasins nouveaux et rénovés à travers le Royaume-Uni d’ici 2025Apple envisagerait de déplacer son magasin de détail existant Apple Victoria Square à Belfast vers un emplacement plus grand en août 2024, rapporte Bloomberg.

L’Apple Store Victoria Square à Belfast est actuellement réparti sur deux niveaux, offrant des achats généraux au rez-de-chaussée et un support Genius Bar au niveau supérieur, manquant certaines des fonctionnalités et expériences trouvées dans d’autres magasins Apple Store du pays, tels que comme un grand espace Aujourd’hui chez Apple pour des sessions créatives en magasin, une disposition remaniée du Genius Bar, et plus encore.

Bien que les plans soient susceptibles de changer, Bloomberg rapporte que le nouveau magasin à Belfast, au Royaume-Uni, pourrait ouvrir en août 2024.

Le Royaume-Uni est le troisième marché de détail d’Apple, qui compte environ 40 magasins.

Apple envisagerait un total de neuf Apple Stores nouveaux et remodelés à travers l’Europe jusqu’en 2027.