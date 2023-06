Apple veut faire de l’Apple Watch votre « clé du monde »

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la plus grande contribution du géant de la technologie à l’humanité concernera la santé lorsqu’il s’est entretenu avec CNBC en 2019. L’Apple Watch, avec sa capacité à mesurer toutes sortes de marqueurs corporels, pourrait être le plus grand contributeur à cette mission à ce jour. Mais Apple a également un autre objectif important en tête pour sa smartwatch vieille de près de dix ans : agir comme votre « clé du monde ».

C’est selon Kevin Lynch, vice-président de la technologie d’Apple, qui s’est récemment assis pour une interview virtuelle avec CNET. Cette direction n’est pas nouvelle ; Apple a progressivement étendu les fonctionnalités de l’Apple Watch au fil des ans, lui permettant de fonctionner comme une clé numérique pour votre voiture et votre maison. En fait, cet objectif faisait partie de l’Apple Watch depuis le début grâce à la prise en charge d’Apple Pay par le modèle d’origine.

Mais ce thème semble plus répandu que jamais dans WatchOS 10, la prochaine mise à jour logicielle lancée à l’automne et arrivant en version bêta publique le mois prochain. Le nouveau logiciel introduit des widgets mis à jour pour aider les informations de surface de la montre selon les besoins, peut-être un témoignage de tout ce que nous faisons sur ces minuscules appareils portés au poignet aujourd’hui. L’objectif est de fournir un grand nombre de données en un coup d’œil tout en conservant l’esthétique du cadran de la montre, a déclaré Lynch.

« Cela a été un voyage pour nous sur plusieurs années, car nous avons vraiment trouvé la meilleure voie et la manière la plus riche d’équilibrer ces choses », a déclaré Lynch.

Les widgets WatchOS 10 pourraient rendre l’Apple Watch plus facile à utiliser

L’Apple Watch a acquis de nombreuses nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités depuis ses débuts en 2015, en particulier en matière de santé. Mais l’interface générale est restée largement la même.

Cela est sur le point de changer dans WatchOS 10 avec l’introduction de widgets ou de cartes d’information accessibles depuis le cadran de la montre avec une torsion de la couronne numérique. Vous serez en mesure d’ajouter des widgets pour afficher les prévisions météo, des rappels et des titres de nouvelles parmi d’autres friandises, similaires à l’iPhone. Cela devrait signifier qu’il faudrait beaucoup moins de tapotements et de balayages pour régler une minuterie ou afficher votre prochaine réunion.

L’ordre de ces cartes changera contextuellement en fonction de facteurs tels que l’heure de la journée similaire aux widgets de l’iPhone, qu’Apple appelle la « pile intelligente ». L’idée est d’afficher les bonnes données au fur et à mesure que vous en avez besoin tout au long de la journée. Par exemple, la météo peut apparaître en premier le matin, tandis qu’un rappel de prise de médicaments peut apparaître la nuit.

Le widget de minuterie dans WatchOS 10. Apple/Capture d’écran par James Martin/CNET

Cela peut sembler être une petite mise à jour, mais c’est une mise à jour qui pourrait améliorer l’Apple Watch pour fournir des informations pertinentes avec un minimum d’effort. Lorsque la première Apple Watch est arrivée il y a huit ans, certains critiques ont critiqué le logiciel de l’appareil comme étant trop compliqué et complexe.

Ces préoccupations se sont apparemment estompées à mesure que l’Apple Watch est devenue plus répandue. Selon Recherche de contrepoint, Apple représentait 26 % du marché mondial des montres connectées au premier trimestre 2023, plus que toute autre entreprise. Mais l’arrivée de ces nouveaux widgets, ainsi que d’autres mises à jour comme des applications repensées et un raccourci qui lance le menu du centre de contrôle avec le bouton latéral, montrent qu’il reste encore du travail à faire pour rendre l’Apple Watch plus intuitive.

L’intention d’Apple de faire en sorte que votre Apple Watch déverrouille le monde qui vous entoure est évidente depuis un certain temps ; il annoncé la possibilité pour la montre de servir de clé à votre bureau, votre maison ou votre hôtel en 2021, par exemple. Cela soulève la question de savoir pourquoi Apple a attendu 2023 pour mettre à jour l’interface de manière à rendre les informations pertinentes plus facilement accessibles.

Apple Pay était disponible même sur la première Apple Watch.

Lynch a déclaré que cela se résume à une combinaison de commentaires des utilisateurs et d’améliorations matérielles qui permettent l’apprentissage automatique nécessaire pour alimenter la pile intelligente. La société ne voulait pas non plus modifier l’interface utilisateur de l’Apple Watch trop souvent ou d’une manière qui serait choquante.

« Il a été informé par toutes nos expériences que nous avons eues au fil du temps, bien sûr, sur la façon dont les gens interagissent avec la montre », a-t-il déclaré.

L’approche d’Apple en matière de nouvelles fonctionnalités concerne le matériel et les logiciels

De nombreux changements majeurs de l’Apple Watch se résument à la façon dont le logiciel et le matériel fonctionnent ensemble. Cela est particulièrement vrai pour la fonctionnalité de suivi de la santé de l’Apple Watch, qui bénéficie également d’une mise à niveau dans WatchOS 10. Il existe de nouvelles mesures pour les cyclistes et des fonctionnalités supplémentaires telles que des cartes topographiques dans Apple Maps pour les randonneurs, un outil d’enregistrement de l’humeur et la capacité de détecter le temps passé. en plein jour.

À certains égards, Apple adopte une approche différente de celle de ses concurrents en ce qui concerne la manière dont les données de santé des capteurs de la montre sont utilisées et présentées dans toute l’interface. Des rivaux comme Oura et Fitbit de Googlepar exemple, analysez certaines lectures pour générer un « score de préparation », qui indique si votre corps est prêt pour un entraînement difficile ou a besoin d’une journée de repos.

Le score de préparation quotidien de l’application Oura, une combinaison de plusieurs mesures. Scott Stein/Crumpe

L’Apple Watch n’a pas de fonctionnalité équivalente dans WatchOS 10, et c’est intentionnel. Lorsqu’on lui a demandé si Apple envisageait des informations liées à la récupération comme un score de préparation pour l’Apple Watch, Lynch a souligné l’approche de l’entreprise pour développer de nouvelles fonctionnalités. Il a déclaré que la stratégie d’Apple se concentre sur la résolution de problèmes généraux qui affectent un large éventail de personnes, ajoutant que la société est « optimiste » quant à l’obtention de nouvelles informations sur la santé à partir des capteurs existants de la montre.

« Nous examinons en fait une combinaison de ce que nous pouvons ressentir et des principaux problèmes de santé auxquels les gens sont confrontés dans le monde », a-t-il déclaré. « Et quelle est l’intersection de ce que nous pouvons ressentir, et quels sont ces problèmes? »

Cela ne signifie pas qu’Apple n’offrira jamais une fonctionnalité semblable à un score de préparation, a déclaré Deirdre Caldbeck, directrice du marketing des produits Apple Watch, qui s’est également entretenue avec CNET. C’est juste que l’entreprise concentre ses ressources sur des fonctionnalités qui, selon elle, auront un impact universel et offriront des informations exploitables.

« Dans nos discussions, nos débats et notre prise de décision, nous essayons de garder ces choses à l’esprit car, bien sûr, Apple Watch s’applique si largement à tant de personnes », a déclaré Caldbeck.

Il ne s’agit pas seulement des informations qu’Apple peut fournir, mais aussi de la manière dont ces données sont présentées. Lynch a décrit l’Apple Watch comme un « partenaire de soutien » qui applaudit vos réalisations mais ne vous fait pas honte d’avoir manqué votre rappel de stand. Oura adopte une approche similaire ; la société a précédemment déclaré à CNET qu’elle essayait de communiquer la « vérité » et la « positivité » dans ses notifications. Même le coup de pouce que vous ressentez sur votre poignet et le ping que vous entendez lorsque vous recevez une notification sur votre Apple Watch ont été méticuleusement planifiés.

« Nous les avons conçus en faisant sonner le matériau du boîtier de l’Apple Watch avec un petit marteau », a déclaré Lynch. « Et nous avons enregistré le bruit de ‘ding’ qu’il a fait pour donner l’impression que la montre elle-même sonne. »

Une capture d’écran de la fonction de détection de la lumière du jour à venir dans WatchOS 10. Pomme

Mais un exemple de la façon dont Apple exploite les capteurs de la montre d’une nouvelle manière dans WatchOS 10 est dans la nouvelle fonction de détection de la lumière du jour. Il utilise le capteur de lumière ambiante de l’Apple Watch, ainsi que les entrées d’autres capteurs pour déterminer si une personne est à l’extérieur, a déclaré Lynch. Apple positionne cela comme un moyen d’aider les jeunes utilisateurs à prévenir potentiellement la myopie ou la myopie, puisque le Institut Myopie dit que le temps passé à l’extérieur peut réduire le développement de la maladie chez les enfants.

Apple a fait des recherches sur la santé des yeux et a réalisé le capteur de lumière ambiante de l’Apple Watch pour aider à déterminer si quelqu’un est à l’extérieur, a déclaré Lynch.

« Nous commençons par la narration », a déclaré Lynch. «Nous commençons par:« Voici un problème dans le monde, et racontons-nous une histoire sur la façon dont le monde pourrait être différent. Cela nous amène ensuite à la conception et à l’ingénierie et à tout ça. »

La concurrence de l’Apple Watch et la suite

Au fur et à mesure que l’Apple Watch a évolué et a gagné de nouveaux capteurs, elle s’est de plus en plus concentrée sur la santé. Mais c’est aussi une grande partie des efforts d’Apple pour nous libérer des écrans, un objectif que la société a réitéré lors de la présentation de son casque Vision Pro plus tôt ce mois-ci.

Apple semble avoir réussi à atteindre cet objectif jusqu’à présent, étant donné que l’activité wearables de l’entreprise est désormais la taille d’une entreprise Fortune 150. Pourtant, la concurrence est croissante; Google est entré dans l’espace des montres intelligentes avec sa Pixel Watch l’année dernière, et Google et Samsung ont uni leurs forces en 2021 pour repenser le logiciel qui alimente les montres intelligentes Android. Les prochaines montres intelligentes de Samsung devraient faire leurs débuts le mois prochain, avec un nouveau logiciel qui rend les statistiques de sommeil et d’autres informations sur la santé plus importantes.

Apple qualifie WatchOS 10 de « jalon » pour l’Apple Watch. Cela peut être révélateur du rôle de la smartwatch dans nos vies à une époque où nous sommes entourés d’un nombre croissant d’écrans et de capteurs. Les ménages américains possédaient en moyenne 16 appareils connectés en 2022, selon cabinet de recherche Associés des parcs.

Peut-être maintenant plus que jamais, il y a un besoin de gadgets comme l’Apple Watch pour nous aider à naviguer et à gérer ces appareils. WatchOS 10, avec ses widgets contextuels, ses applications repensées et sa capacité à échanger des données de contact avec des iPhones via une nouvelle fonctionnalité appelée NameDrop, semble être une tentative de faire exactement cela.

Lynch n’a pas pu dire quelle était la prochaine étape lorsqu’on lui a demandé d’autres façons dont l’Apple Watch pourrait devenir une soi-disant clé du monde qui vous entoure.

Mais l’indice pourrait se trouver dans nos poches.

« À quoi vous sert un portefeuille aujourd’hui, et avez-vous encore des choses dans votre portefeuille ? » Il a demandé. « Ce serait donc un autre domaine auquel réfléchir, peut-être au fil du temps, comment nous pouvons réduire la quantité de choses que vous devez transporter avec vous. »