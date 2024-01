Apple verse l’argent du règlement pour l’iPhone : êtes-vous admissible ?

(NEXSTAR) – Apple a commencé à verser des paiements aux utilisateurs d’iPhone qui se sont joints à un recours collectif accusant l’entreprise de ralentir intentionnellement les appareils.

Apple a accepté en 2020 de payer entre 310 et 500 millions de dollars dans le cadre d’un règlement en réponse au recours collectif, qui découlait de plaintes juridiques antérieures selon lesquelles les mises à jour logicielles de la société limitaient délibérément les performances de certains modèles d’iPhone plus anciens.





Apple n’a pas nié que certains iPhones étaient plus lents après les mises à jour, affirmant que cette décision était nécessaire pour empêcher les batteries des anciens téléphones de provoquer des arrêts inattendus. Presse associée signalé. Mais les critiques soupçonnaient des motivations plus néfastes – en particulier qu’Apple espérait que les utilisateurs pourraient simplement acheter de nouveaux téléphones.

Apple n’a admis aucun acte répréhensible en acceptant le règlement.

Même si le règlement a été conclu il y a des années, les demandeurs attendaient depuis longtemps le paiement en raison de la longueur des procédures judiciaires et des appels. Mais en août 2023, le cabinet d’avocats représentant les clients Apple annoncé un appel contestant le procès a été rejeté, « permettant [the] règlement historique à distribuer aux consommateurs d’iPhone d’Apple touchés par la limitation logicielle.

MacRumors, un site Web non officiel couvrant l’actualité liée à Apple, a rapporté que certains demandeurs ont finalement commencé à recevoir leurs paiementsà 92,17 $ chacun, pendant le week-end.

« C’est une bonne chose de se réveiller un samedi matin, surtout après 3,5 ans d’attente ! » a écrit un utilisateur sur Twitter, accompagné d’une image montrant un prétendu transaction électronique sur son compte bancaire.

De nombreux autres utilisateurs de Twitter ont déclaré avoir reçu les mêmes paiements.

Le site officiel du règlement, dans une mise à jour cette semaine, a confirmé que les paiements avaient commencé le 5 janvier et seraient décaissés sur une « base continue ». Tous les demandeurs éligibles devraient être payés d’ici la fin du mois, selon le site.

Un représentant de l’administrateur des réclamations n’était pas disponible pour obtenir des informations supplémentaires.

Pour être éligibles à un paiement, les utilisateurs doivent avoir déposé une plainte avant octobre 2020. Ils doivent également avoir possédé un appareil iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus ou SE exécutant le logiciel iOS 10.2.1 (ou une version ultérieure) avant le 21 décembre 2017. Il en va de même pour les personnes possédant un iPhone 7 ou 7 Plus et ayant téléchargé iOS 11.2 ou une version ultérieure avant le 21 décembre 2017.

Plus d’informations sont disponibles sur site Web de règlement. Les utilisateurs d’iPhone peuvent également appeler le 1-833-649-0927 pour savoir s’ils avaient déjà droit à un paiement.