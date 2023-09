Apple vendrait des accessoires en cuir Apple Watch Hermès jusqu’à 90 % à ses employés

Apple semble vider son inventaire d’accessoires en cuir Apple Watch Hermès avant le lancement de l’Apple Watch Series 9 la semaine prochaine lors de l’événement spécial « Wonderlust » du fabricant d’iPhone, avec Bloomberg’s Marc Gurman affirmant qu’Apple avait commencé le mois dernier à proposer à ses employés ses accessoires en cuir Hermès (et ses bracelets à maillons en cuir) jusqu’à 90 % de réduction.

Écrivant sur X, officiellement Twitter, Gurman affirme que l’accord interne d’Apple se poursuit à l’approche de l’événement spécial de la semaine prochaine, bien qu’en ligne, Apple montre que presque tous les accessoires officiels Hermès Apple Watch sont désormais épuisés.

Selon les rumeurs, Apple abandonnera ses accessoires en cuir véritable pour iPhone et Apple Watch et remplacera la gamme par de nouvelles options en cuir synthétiquequi sera plus éthique et respectueux de l’environnement, car le cuir synthétique ne nuit pas aux animaux et peut être produit avec moins d’impacts environnementaux.

Mise à jour sur cette hypothèse : on m’a dit qu’Apple avait commencé le mois dernier à proposer à ses employés ses accessoires en cuir Hermes (et ses bracelets à maillons en cuir) jusqu’à 90 % de réduction. De toute évidence, un effacement des stocks est en cours. Le deal interne continue mais tout est en rupture de stock. https://t.co/fBrLlTY9kC -Mark Gurman (@markgurman) 5 septembre 2023

Mardi, L’Apple Post a rapporté que les contrôles de stock d’Apple.com montrent que la collection complète d’accessoires AirTag en cuir d’Hermès n’est actuellement pas disponible à l’achat.suggérant encore une fois qu’Apple ne proposera plus d’accessoires en cuir véritable pour aucun de ses produits à partir de ce mois-ci.

La boutique en ligne officielle Hermès continue d’afficher tous les accessoires AirTag et Apple Watch disponibles à l’achat.