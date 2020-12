Apple est prêt à lancer son programme d’abonnement à la formation en santé premium, Apple Fitness +, le 14 décembre (pas encore lancé en Inde). Il semble que pour aider les clients à atteindre leur objectif de remise en forme, l’entreprise basée à Cupertino fournit désormais des accessoires tiers tels qu’un rouleau en mousse, des casques de vélo, une corde à sauter, etc. Cependant, Apple a déclaré que les utilisateurs avec un abonnement Fitness + n’ont pas besoin d’accessoires supplémentaires, à l’exception de certains équipements de base pour profiter de son programme d’abonnement à la formation en santé. Les nouveaux accessoires fournis par la société sont destinés à offrir une expérience de remise en forme de qualité supérieure, mais comme prévu, ils sont tout sauf bon marché.

En commençant par les tapis de yoga, le site Web d’Apple a répertorié deux produits de Manduka. Le tapis de yoga de performance Manduka 6 mm est livré avec un prix de 119,95 $ (environ Rs 8 800) et le tapis de yoga Manduka eKOlite à seulement 77,95 $ (environ 5 700 Rs). On dit que les deux tapis offrent «un confort et un amorti inégalés», et sont garantis «de ne jamais s’user». Les deux diffèrent principalement en termes de texture et de taille. En outre, il existe un bloc de yoga Manduka Cork qui est essentiellement utilisé comme une extension des bras, mais peut également soutenir le dos, la tête et les hanches pour aider le corps à s’installer dans une pose tout en faisant du yoga. Le bloc de yoga Manduka Cork qui est fait de liège durable a un prix de 19,95 $ (environ 1470 Rs).

D’autres accessoires de fitness comme Foam RollerConnect de Jaxjox pour 99,95 $ (environ Rs 7400), Casque de vélo de Lumos Matrix Urban pour 99,95 $ (environ Rs 18,400) et Smart Jump Rope de Tangram Factory pour 49,95 $ (environ Rs 3700) sont également disponibles à l’achat via Apple site Internet. Tous les produits ont d’abord été repérés par MacRumours.

La société explique qu’Apple Fitness + propose des entraînements de «style studio» sur iPhone, iPad et Apple TV et intègre des mesures d’entraînement d’Apple Watch pour offrir aux utilisateurs une «expérience immersive et personnalisée». Le Fitness + sera lancé avec dix types de modes d’entraînement qui incluent l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT), la force, le yoga, la danse, le tronc, le cyclisme, le tapis roulant (pour la course et la marche), l’aviron et le temps de recharge en pleine conscience. Le service ne fera pas ses débuts en Inde la semaine prochaine et sera disponible pour les utilisateurs aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Le service basé sur un abonnement sera disponible pour 9,99 $ (environ 730 Rs) par mois ou 79,99 $ (environ 5 900 Rs) par an.