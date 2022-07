Apple vend désormais un iPhone 12 mini reconditionné aux États-Unis

Apple a ajouté l’iPhone 12 mini à la liste officielle Boutique en ligne reconditionnée certifiée aux États-Unis, offrant moins de 100 $ de réduction sur l’appareil sorti pour la première fois en octobre 2020.

Apple vend l’iPhone 12 mini de 128 Go pour 579 $, ce qui représente une économie de 70 $ par rapport à l’achat de l’appareil neuf.

Comme pour tous les produits vendus via la boutique en ligne Apple Certified Refurbished, l’iPhone 12 mini reconditionné est livré avec la même garantie d’un an qu’un iPhone neuf, une nouvelle batterie et une nouvelle coque extérieure, une nouvelle boîte blanche et de nouveaux accessoires.

