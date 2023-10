Apple vend désormais un HomePod 2023 remis à neuf avec 50 $ de réduction

Apple a commencé à vendre le HomePod de deuxième génération via sa boutique en ligne de produits reconditionnés certifiés dans plus de 10 pays à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. , et d’autres.

Comme repéré par MacRumeursles modèles HomePod 2023 sont désormais disponibles avec 50 $ de réduction, disponibles pour 249 $, contre 299 $, ce qui équivaut à une réduction d’environ 15 % par rapport à un tout nouveau modèle.

Apple affirme que les HomePod remis à neuf sont soumis à des tests de fonctionnalité complets et que tous les modules défectueux identifiés lors des tests sont remplacés. L’enceinte est soumise à un processus de nettoyage et d’inspection approfondis et est reconditionnée (y compris les manuels appropriés, les câbles et les nouvelles boîtes).

Initialement publié en février 2023, l’appareil dispose de capacités Siri améliorées, d’une prise en charge de Spatial Audio, de la puce S7, etc.. Le HomePod comprend un woofer à haute excursion de quatre pouces, cinq tweeters, quatre microphones, un son informatique et la prise en charge de Spatial Audio avec Dolby Atmos.