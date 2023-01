Apple vend désormais des modèles d’iPhone 13 reconditionnés en Europe

Apple a maintenant commencé à vendre des modèles iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max remis à neuf en la Grande-Bretagne, Allemagne, Italieet Espagne. C’est la première fois que ces combinés spécifiques sont disponibles dans ces pays via la boutique en ligne d’Apple dans le cadre de son programme de remise à neuf certifiée.

Ce que vous obtenez avec ce programme, ce sont des appareils qui sont tous livrés avec une nouvelle batterie, une nouvelle coque extérieure, des remplacements de pièces Apple d’origine (si nécessaire), un nettoyage en profondeur, le système d’exploitation d’origine ou une version plus récente préinstallée et une boîte spéciale avec tous les accessoires et câbles. La société effectue également des tests fonctionnels complets avant de les envoyer et offre une garantie d’un an sur eux, avec livraison et retours gratuits.

En termes de prix, par rapport à ce qu’ils coûtent à l’état neuf, vous envisagez des économies de 100 £ à 230 £ au Royaume-Uni, selon le modèle, et de 120 € à 280 € en Allemagne, en Italie et en Espagne, selon le modèle exact. pays et modèle d’iPhone. Cela peut ne pas sembler énorme, mais si vous tenez compte du fait que la plupart des iPhones remis à neuf certifiés sont pratiquement impossibles à distinguer des nouveaux, il peut être plus logique que les réductions de prix ne soient pas plus importantes que cela.

La famille iPhone 13 est déjà listé sur la page Apple Certified Refurbished pour les États-Unis, mais ils ne sont pas encore disponibles là-bas. Pourtant, la liste elle-même est la preuve qu’ils le seront bientôt. Nous vous ferons savoir quand cela se produira.

