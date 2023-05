Apple vend des modèles de MacBook Pro M2 Pro et M2 Max à prix réduit sur une boutique en ligne remise à neuf

Apple a ajouté aujourd’hui les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max à sa boutique en ligne officielle Certified Refurbished aux États-Unis, offrant environ 15 % de réduction sur les machines qui ont été lancées plus tôt cette année en janvier.

Comme tous les Mac remis à neuf vendus via la boutique en ligne officielle Apple Certified Refurbished, les modèles M2 Pro et M2 Max MacBook Pro sont livrés dans une nouvelle boîte avec des manuels et un cordon d’alimentation avec l’entreprise inspectant, testant et nettoyant toutes les machines avant qu’elles ne soient vendues. , accompagnés de la garantie standard d’un an d’Apple, ce qui les rend pratiquement impossibles à distinguer des neufs.