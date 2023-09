Apple vante l’iPhone 15 avec Dynamic Island dans une nouvelle vidéo

Apple vante l’iPhone 15 dans une nouvelle vidéo intitulée « WOW », dans laquelle la société de Cupertino présente Dynamic Island à venir sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus.

Doté de l’USB-C, de la puce A16 Bionic, d’un design de bord profilé amélioré, d’un nouvel appareil photo principal de 48 MP, d’une recherche de précision pour Find My Friends, de cinq finitions colorées et plus encore, l’iPhone 15 possède l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro, qui se mélange et s’adapte en temps réel pour afficher des alertes, des notifications et des activités, transformant ainsi la découpe en partie intégrante de l’expérience iPhone de base.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont disponibles en rose, jaune, vert, bleu et noir dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go, à partir de 799 $ (US) et 899 $ (US), respectivement.