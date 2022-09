Apple vante la robuste Apple Watch Ultra dans une nouvelle vidéo

Apple a dévoilé l’Apple Watch Ultra, un tout nouveau modèle robuste conçu pour une utilisation dans des environnements de sports extrêmes.

Dotée d’un nouveau design audacieux, l’Apple Watch Ultra est dotée d’un boîtier en titane de 49 mm et d’un écran plat en verre saphir. L’appareil dispose d’un nouveau bouton d’action personnalisable qui offre un accès instantané à un large éventail de fonctionnalités, y compris les entraînements, les points de cheminement de la boussole, le retour en arrière, et plus encore, avec jusqu’à 36 heures d’autonomie en utilisation normale, ou jusqu’à 60 heures d’autonomie. en utilisant le nouveau paramètre de faible consommation d’Apple.

Pour présenter le nouveau portable, Apple a partagé une nouvelle vidéo promotionnelle vantant les nouvelles fonctionnalités de l’appareil robuste, au prix de 799 $ et sera disponible en magasin à partir du vendredi 23 septembre.

L’Apple Watch Ultra est conçue pour les sports nautiques, y compris les activités extrêmes comme le kitesurf et le wakeboard, ainsi que la plongée récréative jusqu’à 40 mètres.

