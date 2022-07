Apple vante la résistance aux éclaboussures et la durabilité de l’iPhone 13 dans de nouvelles publicités

Apple a partagé deux nouvelles publicités pour l’iPhone 13 vantant la résistance aux éclaboussures et la durabilité de l’appareil, mettant en évidence le Ceramic Shield dans le cadre de la série en cours “Relax, c’est l’iPhone”, qui montre différents aspects de l’iPhone.

Commençant par un spot intitulé “Shake”, Apple montre un utilisateur d’iPhone assis au bord de la piscine pendant que son chien saute dans l’eau. Lorsque le chien sort de la piscine, il s’approche de son propriétaire et commence à se secouer et à sécher, éclaboussant d’eau tout le propriétaire et son iPhone. L’annonce voit l’iPhone se mouiller, se terminant par le titre “‌iPhone 13‌. Résistant aux déversements et aux éclaboussures.

La deuxième publicité, intitulée “Edge”, montre un iPhone sur le bord d’un comptoir de cuisine, hors de vue de son propriétaire. Le téléphone commence à sonner, la vibration de l’appel poussant l’appareil de plus en plus près du bord de la surface de travail. Après un deuxième appel, l’iPhone tombe soudainement au sol avec un bruit sourd, Apple affichant la légende “iPhone 13” avec Ceramic Shield. Plus résistant que n’importe quel verre de smartphone. Détendez-vous, c’est ‌iPhone‌.

