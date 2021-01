Apple déloge sa production de la Chine et passera à des usines en Inde et au Vietnam, selon un nouveau rapport de Nikkei Asie. Des sources ont révélé que Cupertino diversifierait le processus de fabrication en raison des tensions entre les États-Unis et la Chine – les usines en Inde devraient commencer à fabriquer des appareils iPhone 12 dès ce trimestre, tandis que les usines au Vietnam fonctionneront sur des iPad et des mini appareils HomePod.

L’usine vietnamienne travaille sur le haut-parleur intelligent depuis son introduction, mais des initiés du secteur ont révélé qu’Apple augmentait les commandes aux fournisseurs pour augmenter sa capacité de production. La société a également augmenté la production d’appareils audio tels que la série AirPods et y déplacera également la production de MacBook.

Selon un responsable de la chaîne d’approvisionnement, cité par Nikkei Asie, Les entreprises américaines continuent de se retirer de Chine malgré le fait que les États-Unis ont un nouveau président. Le changement n’affecte pas uniquement les produits périphériques, mais les best-sellers comme les iPhones et les iPads, a-t-il révélé.

Foxconn, un partenaire et fournisseur clé d’Apple, a investi 270 millions de dollars dans la construction d’une nouvelle usine au Vietnam afin d’augmenter sa capacité de production. La raison n’est pas uniquement la tension entre la Chine et les États-Unis – les coûts de main-d’œuvre et l’épidémie de coronavirus ont fortement perturbé la chaîne d’approvisionnement et Apple souhaite avoir plusieurs options pour les projets futurs.

