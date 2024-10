Apple va-t-il lancer de nouveaux MacBook Pro, iPad Mini et iMac ? Un analyste affirme que les stocks de ces gadgets diminuent – Apple (NASDAQ:AAPL)

Apple Inc. AAPL connaîtrait une pénurie de stocks pour plusieurs de ses produits, ce qui laisse place à des spéculations sur le lancement imminent de nouveaux modèles.

Ce qui s’est passé: Lundi, le chroniqueur de Bloomberg Marc Gurman pris à Xanciennement Gazouillementet a déclaré que les stocks de détail de plusieurs produits Apple, notamment iMac, MacBook Pro, Mac mini, iPad miniet leurs accessoires, sont presque épuisés.

De telles pénuries de stocks indiquent souvent qu’une entreprise se prépare à introduire des versions mises à jour de ses produits.

Fait intéressant, Gurman a souligné que l’iPad d’entrée de gamme ne connaît pas les mêmes problèmes d’inventaire.

Pourquoi c’est important: Plus tôt ce mois-ci, un YouTuber russe aurait testé un M4 inopiné MacBookProqui devait être lancé en novembre.

La vidéo suggérait que le MacBook Pro M4 serait doté de 512 Go de stockage et de 16 Go de RAM. Cette fuite est survenue au même moment où Gurman a annoncé qu’Apple dévoilerait probablement ses premiers Mac équipés de M4 le 1er novembre.

La gamme attendue comprend un MacBook Pro 14 pouces doté de la puce M4, ainsi que des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces haut de gamme dotés des puces M4 Pro et M4 Max.

Il a noté qu’Apple pourrait également introduire un iMac actualisé avec la puce M4, un Mac mini remanié avec les options M4 et M4 Pro et un nouvel iPad mini.

Au début de l’année prochaine, Apple pourrait lancer des MacBook Air 13 pouces et 15 pouces avec M4, un nouvel iPhone SE, des iPad Air 11 pouces et 13 pouces, des Magic Keyboards mis à jour pour l’iPad Air et un AirTag actualisé.

Les modèles Mac Studio et Mac Pro équipés de puces M4 sont également en développement, Mac Studio étant prévu pour le milieu de 2025 et Mac Pro arrivant plus tard dans l’année.

