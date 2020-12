Alors que la Chine réprime les applications en particulier liées aux jeux vidéo, Apple a averti les développeurs d’applications chinois que des milliers de jeux vidéo supplémentaires seront purgés de l’App Store, selon un rapport publié mercredi. Selon le rapport, publié dans le Wall Street Journal, des milliers de jeux vidéo risquent d’être supprimés alors que Pékin renforce le contrôle d’Internet. Le rapport du Wall Street Journal a cité une note du géant basé à Cupertino afin de rendre compte des derniers développements.

Apple a déclaré dans le mémo que les développeurs de jeux premium et ceux proposant des achats intégrés « auraient jusqu’à la fin de l’année pour fournir une preuve de licence gouvernementale ou l’application serait supprimée ». Selon les données de la société de recherche d’applications Sensor Tower, Apple a supprimé des milliers d’applications de sa boutique en ligne chinoise, dont au moins 94 000 jeux. Selon un rapport d’août publié dans The Information, la Chine pourrait combler les lacunes exploitées par Apple les années précédentes, « à commencer par la suppression récente de milliers d’applications de l’App Store chinois ».

La Chine est le plus grand marché de l’App Store d’Apple, avec des ventes de 16,4 milliards de dollars (environ 1,2 crores lakh Rs) par an, selon les données de Sensor Tower. Aux États-Unis, les chiffres sont de 15,4 milliards de dollars (environ 1,13 crores lakh de Rs) par an. Plus tôt ce mois-ci, la Chine a supprimé l’application de la principale plate-forme de voyage américaine Tripadvisor ainsi que 104 autres applications mobiles de divers magasins en ligne du pays dans le cadre du nettoyage d’Internet. La plupart des applications interdites appartenaient à des entreprises chinoises locales, mais la raison pour laquelle le pays avait bloqué Tripadvisor n’était pas claire. Les régulateurs chinois auraient déclaré que les applications supprimées étaient les premières de nombreuses applications à être supprimées dans le cadre d’un vaste «nettoyage» du contenu en ligne lié à des activités illégales, notamment l’obscénité, la pornographie, la prostitution, la violence, la fraude ou les jeux d’argent. .