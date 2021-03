Apple a annoncé qu’il étendait le programme de fournisseur de réparation indépendant à l’Inde et à d’autres pays cette année. Lancé à l’origine en 2019 et étendu à l’Europe et au Canada l’année dernière, le programme permet aux petits réparateurs d’accéder aux pièces, outils, manuels de réparation et diagnostics Apple authentiques de la société afin d’offrir des réparations sûres et fiables pour les produits Apple tels que les iPhones, les Mac et les iPad. , et plus. L’initiative du fournisseur de réparation indépendant Apple ne réduira peut-être pas le prix du service de réparation, mais elle amènera davantage de centres de service à proximité de votre emplacement, ce qui à son tour peut réduire les frais de déplacement et le temps. Jusqu’à présent, de nombreux utilisateurs d’Apple devaient s’appuyer sur un véritable Apple Store ou une grande entreprise tierce pour un service de réparation qui pouvait être limité en nombre dans une zone. Il existe maintenant plus de 1 500 centres de réparation indépendants desservant des clients aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Dans un article de blog, Apple note que tous les réparateurs participants faisant partie du programme Independent Repair Provider auront accès à une formation gratuite du pays en plus d’accéder à des pièces, des outils, des manuels de réparation et des diagnostics authentiques en tant que fournisseurs de services agréés Apple (AASP). . Les clients peuvent également vérifier la société de réparation en se rendant sur le forum d’assistance Apple. Cependant, les clients dont les produits sont toujours sous garantie devront contacter un AASP pour tout problème lié à la réparation. Pour vérifier si le produit est sous garantie, les clients peuvent accéder à ce lien Web.

Apple affirme qu’il n’y a aucun coût pour rejoindre son programme de fournisseur de réparation indépendant. Pour se qualifier, les fournisseurs de réparation devront «s’engager à faire appel à un technicien certifié Apple pour effectuer les réparations». Les prestataires de réparation qualifiés peuvent acheter des pièces et des outils Apple authentiques au même prix que les AASP et bénéficier d’un accès gratuit à la formation, aux manuels de réparation et aux diagnostics. Les réparateurs indépendants intéressés en Inde peuvent s’inscrire au programme cette semaine. Il s’étend également à des pays (cette semaine) comme l’Afghanistan, l’Australie, le Bangladesh, le Bhoutan, le Brésil, le Brunei Darussalam, le Cambodge, les îles Cook, les Fidji, Guam, Hong Kong, l’Indonésie, le Japon, la Corée, le Laos, Macao, la Malaisie, les Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Russie, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Tonga, Turquie, Émirats arabes unis, Vanuatu et Vietnam.

Il sera également déployé dans des pays tels que: l’Albanie, l’Algérie, l’Angola, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, l’Argentine, l’Arménie, Aruba, l’Azerbaïdjan, les Bahamas, le Bahreïn, la Barbade, la Biélorussie, le Belize, le Bénin, les Bermudes, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, Botswana, Îles Vierges britanniques, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Îles Caïmans, République centrafricaine, Tchad, Chili, Chine, Colombie, Comores, Costa Rica, Curaçao, République démocratique du Congo et République du Congo, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, République de Guinée, Guyane, Haïti, Honduras, Iraq, Israël, Ivoire Côte, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mexique, Moldavie, Monténégro, Montserrat, Maroc, Mozambique, Namibie, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Niger , Nigéria, Macédoine du Nord, Oman, Pâle Stine, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Rwanda, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Sint Maarten, Somalie, Soudan du Sud, Iles Vierges espagnoles, Saint-Barthélemy, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Luc Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Tadjikistan, Tanzanie, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Iles Turques et Caïques, Ouganda, Ukraine, Uruguay, Iles Vierges américaines, Ouzbékistan, Venezuela, Wallis et Futuna, Zambie et Zimbabwe – plus tard cette année.