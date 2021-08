Apple va scanner les photos de l’iPhone à la recherche d’images d’abus sexuels sur des enfants

APPLE a dévoilé son intention d’analyser les iPhones américains à la recherche d’images d’abus sexuels sur des enfants – une décision qui a suscité les applaudissements des groupes de protection de l’enfance, mais a suscité des inquiétudes chez certains chercheurs en sécurité.

Les personnes concernées affirment que le système pourrait être utilisé à mauvais escient, en particulier par les gouvernements qui pourraient chercher à espionner leurs citoyens.

Apple a dévoilé son intention de scanner les iPhones américains à la recherche d’images d’abus sexuels sur des enfants Crédit : Getty

Le a attiré les applaudissements des groupes de protection de l’enfance mais a suscité des inquiétudes chez certains chercheurs en sécurité Crédit : AFP

L’outil, appelé neuralMatch, est conçu pour détecter les images connues d’abus sexuels sur des enfants et analysera ces images avant qu’elles ne soient téléchargées sur iCloud.

Si le système trouve une correspondance, l’image sera examinée par un humain.

Une fois la pédopornographie confirmée, le compte de l’utilisateur sera désactivé et le National Center for Missing and Exploited Children notifié.

Par ailleurs, Apple prévoit d’analyser les messages cryptés des utilisateurs à la recherche de contenu sexuellement explicite en tant que mesure de sécurité pour les enfants, ce qui a également alarmé les défenseurs de la vie privée.

Le système de détection ne signalera toutefois que les images déjà présentes dans la base de données du centre sur la pornographie enfantine connue.

PROBLÈMES D’ESPIONNAGE

Matthew Green, l’un des meilleurs chercheurs en cryptographie à l’Université Johns Hopkins, a averti que le système pourrait être utilisé pour piéger des personnes innocentes en leur envoyant des images apparemment inoffensives conçues pour déclencher des correspondances pour la pornographie enfantine.

Cela pourrait tromper l’algorithme d’Apple et alerter les forces de l’ordre, a déclaré Green.

Il a ajouté que les chercheurs ont pu tromper ces systèmes assez facilement.

D’autres abus pourraient inclure la surveillance gouvernementale des dissidents ou des manifestants.

« Que se passe-t-il lorsque le gouvernement chinois dit : « Voici une liste de fichiers que nous voulons que vous recherchiez » », a demandé Green. « Est-ce qu’Apple dit non ? J’espère qu’ils disent non, mais leur technologie ne dira pas non. »

PRESSION DU GOUVERNEMENT

Des entreprises technologiques telles que Microsoft, Google, Facebook et d’autres partagent depuis des années les empreintes digitales d’images connues d’abus sexuels sur des enfants.

Apple les a utilisés pour analyser les fichiers utilisateur stockés dans son service iCloud – qui n’est pas aussi crypté de manière sécurisée que ses données sur l’appareil – pour la pornographie enfantine.

L’entreprise subit des pressions du gouvernement depuis des années pour permettre une surveillance accrue des données cryptées.

La mise en place des nouvelles mesures de sécurité a obligé Apple à effectuer un équilibre délicat entre la répression de l’exploitation des enfants tout en gardant son engagement de premier plan à protéger la vie privée de ses utilisateurs.

Apple a déclaré que les derniers changements seraient déployés cette année dans le cadre des mises à jour de son logiciel d’exploitation pour iPhone, Mac et Apple Watch.

« La protection étendue d’Apple pour les enfants change la donne », a déclaré John Clark, président-directeur général du National Center for Missing and Exploited Children, dans un communiqué. « Avec autant de personnes utilisant des produits Apple, ces nouvelles mesures de sécurité ont un potentiel de sauvetage pour les enfants.

Pendant ce temps, l’Electronic Frontier Foundation, le pionnier des libertés civiles en ligne, a qualifié le compromis d’Apple sur la protection de la vie privée de volte-face choquante pour les utilisateurs qui se sont appuyés sur le leadership de l’entreprise en matière de confidentialité et de sécurité.

Les derniers changements seront déployés cette année dans le cadre des mises à jour du logiciel d’exploitation d’Apple pour iPhone, Mac et Apple Watch Crédit : Getty