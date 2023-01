Apple va réutiliser la conception du Mac Pro 2019 pour le nouveau modèle Apple Silicon 2023, supprimant la RAM pouvant être mise à niveau par l’utilisateur

Apple réutilisera prétendument la conception de son Mac Pro 2019 pour son prochain modèle Apple Silicon, la machine supprimant la RAM pouvant être mise à niveau par l’utilisateur en raison de l’architecture tout-sur-puce du processeur M2 Ultra fourni avec la tour haut de gamme.

Rapportant dans sa newsletter hebdomadaire Power On, Gurman déclare qu ‘«une configuration haut de gamme du Mac Pro, un modèle avec 48 cœurs de processeur et 152 cœurs graphiques, a été annulée. Au lieu de cela, Apple prévoit de publier une version avec le M2 Ultra, ce qui ne permet pas de comprendre – au-delà de l’extensibilité de la machine – pourquoi la plupart des utilisateurs l’achèteraient plutôt que le Mac Studio moins cher et plus petit.

La nouvelle machine M2 Ultra, qui devrait être annoncée à un moment donné cette année après Apple a mis fin à ses plans pour une version M2 Extreme de la machine l’année dernièresera soi-disant “identique au modèle 2019”, avec un cadre en forme de râpe à fromage en acier inoxydable avec une base pour la modularité.

Selon Gurman, le nouveau Mac Pro manquera également d’une fonctionnalité clé de la version Intel : la RAM pouvant être mise à niveau par l’utilisateur. “C’est parce que la mémoire est directement liée à la carte mère du M2 Ultra”, explique Gurman. “Pourtant, il existe deux emplacements de stockage SSD et pour les cartes graphiques, multimédia et réseau.”