L’analyste réputé Ming-Chi Kuo a indiqué qu’il pensait qu’Apple « mettrait à jour de manière agressive les spécifications matérielles » dans les futures mises à niveau des appareils pour créer un meilleur écosystème Vision Pro, affirmant que la série iPhone 15 aura amélioré la technologie UWB pour le nouveau casque, et que le L’iPhone 16 passera probablement au Wi-Fi 7.

Dans un tweet lundi, Kuo a déclaré: « L’écosystème est l’un des principaux facteurs de succès de Vision Pro, y compris l’intégration avec d’autres produits matériels Apple. »

Avec ça en tête, Kuo pense que la prochaine série d’iPhone 15 d’Apple inclura probablement la technologie Ultra Wideband (UWB) amélioréepermettant des performances améliorées et une consommation d’énergie réduite, offrant une meilleure communication entre un iPhone et le nouveau casque Apple Vision Pro.

Apple 將積極升級硬體產品規格以建構更有競爭力的Vision Pro生態 1. Vision Pro : Apple 硬體產品整合 ;規格為Wi-Fi與UWB。 2. iPhone 15採用的UWB將規格升級,生產製程由16nm升級到更先進的7nm,有利近距離互動的效能提升或降低耗電。… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 19 juin 2023

Kuo poursuit en disant « L’iPhone 16 passera probablement au Wi-Fi 7, ce qui sera plus propice à l’intégration par Apple de produits matériels fonctionnant sur le même réseau local et offrira une meilleure expérience de l’écosystème. »

Apple a annoncé son casque de réalité mixte Apple Vision Pro tant attendu plus tôt ce mois-ciprésentant un tout nouvel appareil AR / VR à 3 499 $ qui mélange le contenu numérique avec le monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur.