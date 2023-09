Apple va lancer l’iPhone 15 et regarder la série lors de l’événement « Wonderlust » : mises à jour

Le prochain événement d’Apple pour 2023 – surnommé « Wonderlust » – a commencé ce soir à 22h30 IST et l’événement est diffusé en direct depuis Apple Park en Californie. Nous avons une bonne idée de ce à quoi s’attendre du prochain événement de lancement, qui comprend quatre nouveaux combinés de la série iPhone 15. Nous pouvons également nous attendre à voir de nouveaux modèles Apple Watch et Watch Ultra lors de l’événement de lancement de la société. Conformément aux annonces faites lors d’événements précédents, Apple est également susceptible d’annoncer la date de ses prochaines mises à jour du système d’exploitation – iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma – pour les iPhone, iPad, Mac et Apple éligibles. TV et Apple Watch qui devraient être déployées auprès des utilisateurs du monde entier dans les prochains jours.

Restez à l’écoute de Gadgets 360 pour une couverture complète du lancement des prochains produits Apple, notamment l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max ainsi que la prétendue Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra de deuxième génération. . Apple devrait également annoncer une version actualisée de ses écouteurs stéréo véritablement sans fil (TWS) AirPods Pro (2e génération) lors de l’événement de lancement « Wonderlust ».