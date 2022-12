Apple va lancer le successeur de l’iPhone 14 Plus, malgré les mauvaises performances de vente du modèle actuel

Apple devrait lancer l’année prochaine un successeur à l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces, malgré les mauvaises performances de vente du modèle en 2022, ce qui suggère que la gamme d’iPhone 15 comprendra quatre nouveaux modèles, dont un iPhone 15 de 6,1 pouces et un iPhone 15. Pro et iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces.

L’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces est largement considéré comme le modèle le moins vendu d’Apple dans la gamme iPhone 14, avec des rapports depuis le lancement du modèle à l’automne suggérant que les fournisseurs réduisent la production de l’appareil et consacrent plus d’efforts à la fabrication de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max haut de gammequi se sont avérés plus populaires que les iPhone 14 et iPhone 14 Plus d’entrée de gamme, malgré leur prix plus élevé.

Comme il l’a fait avec l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini suivant, qui aurait également connu une faible demande des consommateursApple semble donner à l’iPhone 14 Plus en difficulté une autre chance de réussir, en lançant un modèle de deuxième génération qui, espère-t-il, attirera plus de clients que le modèle actuel jusqu’à présent.

L’iPhone 14 Plus était l’un des quatre nouveaux iPhones introduits en septembre. L’iPhone 14 Plus possède toutes les mêmes fonctionnalités que l’iPhone 14 standard, y compris un système à double caméra, une puce A15 Bionic, Face ID, 5G et cinq finitions de couleur, le différenciateur entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus étant le 6.1 -écrans de 6,7 pouces et 6,7 pouces, et une batterie légèrement plus grande sur l’iPhone 14 Plus.