Apple a lancé la première version bêta pour développeurs d’iOS 17.2, révélant que sa toute nouvelle application Journal annoncée pour la première fois lors de la WWDC23 en juin sera publiée avec la mise à jour, qui devrait être disponible en décembre.

Décrivant l’application, Apple déclare : « Le Journal est une nouvelle façon de réfléchir et de revivre des moments spéciaux. Capturez vos réflexions sur les grands événements de la vie ou sur les activités quotidiennes. Ajoutez des détails à n’importe quelle entrée avec des photos, de la musique, des enregistrements audio et bien plus encore.

« Marquez les moments importants et revenez-y plus tard pour trouver de nouvelles informations ou fixer de nouveaux objectifs. Votre iPhone peut créer des suggestions personnalisées de moments à retenir et à écrire en fonction d’informations telles que vos photos, votre emplacement, votre musique, vos séances d’entraînement, etc., le tout grâce à l’apprentissage automatique sur l’appareil.

L’application Journal axée sur la confidentialité créera des suggestions d’entrée personnalisées. Apple affirme que les suggestions sont basées sur l’activité récente et l’utilisation de l’iPhone, et que les notifications programmées aideront à développer les habitudes de journalisation d’un utilisateur.

En plus de l’application Journal elle-même, Apple inclut également une nouvelle API de suggestions de journalisation. Cette fonctionnalité permettra aux applications tierces d’utiliser les mêmes suggestions de journalisation qu’Apple utilise pour son application Journal.