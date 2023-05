Apple va étendre sa boutique en ligne au Vietnam le 18 mai

Apple a annoncé qu’il étendra sa boutique en ligne aux clients vietnamiens la semaine prochaine, le jeudi 18 mai, en proposant pour la première fois sa gamme complète de produits et son assistance directement aux clients de tout le pays.

Actuellement, Apple s’appuie sur un réseau de vendeurs tiers pour gérer les ventes et l’assistance au Vietnam, le lancement de l’Apple Store en ligne marquant une expansion significative des opérations d’Apple dans le pays.

« Nous sommes honorés d’avoir l’opportunité de nous développer au Vietnam, ainsi que d’être extrêmement ravis de pouvoir fournir les services exceptionnels d’assistance et d’assistance d’Apple aux clients avec le lancement de l’Apple Store en ligne », a déclaré Deirdre O’Brien, Senior Vice President. d’Apple Retail dans un communiqué de presse partagé jeudi.

« Grâce à la boutique en ligne, les clients vietnamiens peuvent désormais découvrir bon nombre de nos excellentes gammes de produits et services, entrer en contact avec des experts expérimentés et découvrir la quintessence d’Apple plus que jamais. »