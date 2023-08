Apple va commencer à débourser 500 millions de dollars dans le cadre d’un procès pour ralentissement de l’iPhone

Les propriétaires d’iPhone qui faisaient partie d’un recours collectif contre Apple, alléguant qu’il avait délibérément ralenti ses anciens iPhones pour amener les gens à passer au dernier modèle, recevront enfin leur paiement. Un juge a ouvert la voie pour que les paiements se poursuivent, comme l’a rapporté la semaine dernière par SiliconValley.com.

Le règlement a reçu une approbation préliminaire en mars 2020. La fenêtre pour faire partie du règlement est passée depuis longtemps, mais selon SiliconValley.com, il y a eu environ 3 millions de réclamations. Ces gens attendent maintenant leur chèque de 65 $, plus de trois ans plus tard.

Les paiements ont été ralentis par deux propriétaires d’iPhone qui se sont opposés à certaines des conditions du règlement mais qui viennent de perdre leur appel devant la 9e US Circuit Court of Appeals, selon le rapport.

Apple avait fait face au procès après avoir admis en 2017 que son logiciel iOS avait ralenti les performances de l’ancien iPhone. À l’époque, le géant de la technologie s’est excusé et a mis à jour son logiciel, proposant également des batteries de remplacement.

Cependant, Apple a toujours nié tout acte répréhensible et a déclaré que le ralentissement n’était conçu que pour protéger les iPhones contre l’arrêt automatique pendant certaines tâches s’il était vieux, très froid ou à faible puissance.

Les iPhones inclus dans le règlement étaient les iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus ou SE exécutant iOS 12.2.1 ou une version ultérieure. Il couvre également les iPhone 7 et 7 Plus exécutant iOS 11.2 ou version ultérieure avant le 21 décembre 2017.

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire.