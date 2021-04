Apple a déclaré lundi qu’il augmenterait ses dépenses aux États-Unis de 20%, soit 80 milliards de dollars, au cours des cinq prochaines années et qu’il prévoyait de construire un nouveau bureau en Caroline du Nord.

La société a déclaré qu’elle investirait plus d’un milliard de dollars en Caroline du Nord, avec un nouveau bureau dans la région de Raleigh-Durham et au moins 3000 nouveaux emplois là-bas. Beaucoup de ces emplois seront dans des domaines de haute technologie comme l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle.

Les dépenses globales comprennent ses opérations à son siège social de Cupertino, en Californie, et dans les centres de données à travers le pays, ainsi que les taxes américaines qu’il paie. Mais Apple a également annoncé un certain nombre de nouveaux investissements.

Apple a annoncé son expansion à San Diego, Boston, Seattle et Boulder, au Colorado. La société a également annoncé un investissement de 100 millions de dollars avec un fournisseur nommé XPO Logistics pour créer un centre de distribution avancé à Clayton, dans l’Indiana, une petite ville à l’extérieur d’Indianapolis.