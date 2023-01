Apple va activer le mini capteur de température et d’humidité HomePod précédemment inutilisé avec une nouvelle mise à jour logicielle

Apple a annoncé un nouveau HomePod pleine grandeur de 2e générationau prix de 299 $ avec des capacités Siri améliorées, la prise en charge de Spatial Audio, la puce S7, et plus encore, disponible en précommande aujourd’hui avant la disponibilité à partir du vendredi 3 février.

Avec le nouveau HomePod, Apple ajoute des capacités de détection de température et d’humiditépermettant aux utilisateurs de demander à Siri de détecter la température et l’humidité d’une pièce, et de créer des automatisations en fonction des résultats détectés.

À l’insu de beaucoup, le capteur de température et d’humidité du nouveau HomePod pleine grandeur se trouve à l’intérieur du HomePod mini depuis son lancement en 2020, bien que jusqu’à présent, Apple ait maintenu le capteur désactivé en désactivant les fonctionnalités via des mises à jour logicielles.

Grâce à une mise à jour de son site Web aujourd’hui, Apple a apparemment confirmé qu’avec une future mise à jour logicielle, il permettra désormais la détection de la température et de l’humidité sur le HomePod mini, permettant aux utilisateurs de créer des automatisations pour demander à Siri de fermer les stores si la température atteint 30 degrés. , par exemple, ou allumer le ventilateur automatiquement lorsqu’une certaine température est atteinte dans une pièce.

Apple n’a pas encore confirmé quand les capacités de détection de température et d’humidité arriveront sur le HomePod mini, mais on pense qu’une nouvelle mise à jour du logiciel HomePod pourrait être déployée dès la semaine prochaine, lorsque Apple publiera iOS 16.3.