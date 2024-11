Apple va acheter Pixelmator, créateur d’applications de retouche photo populaires – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Apple Inc. a accepté d’acheter le fabricant de logiciels Pixelmator, ajoutant ainsi à sa gamme une application de retouche photo haut de gamme populaire.

Pixelmator a annoncé l’acquisition sur son blog vendredi, affirmant que son équipe basée en Lituanie rejoindrait Apple. L’entreprise de 17 ans, fondée par les frères Saulius Dailide et Aidas Dailide, crée des applications pour Mac, iPad et iPhone.

Les deux sociétés entretiennent déjà une relation étroite : Apple a fréquemment vanté le logiciel Pixelmator dans son marketing – y compris un événement iPad le mois dernier – et les applications utilisent une interface semblable aux propres applications du fabricant d’iPhone.

« Nous avons été inspirés par Apple depuis le premier jour », a déclaré Pixelmator dans le blog. « Désormais, nous aurons la possibilité de toucher un public encore plus large. »

L’application principale de l’entreprise, Pixelmator Pro, comprend des outils d’édition avancés qui rappellent les fonctionnalités de Photoshop, Illustrator et d’autres programmes d’Adobe Inc., tels que les calques et les vecteurs. Le logiciel exploite également une série de technologies spécifiques à Apple, notamment iCloud, les raccourcis et le crayon de l’iPad.

Apple, basée à Cupertino, en Californie, a confirmé la transaction vendredi. Les conditions n’ont pas été divulguées.

Pour Apple, cette acquisition offre aux clients une application de retouche photo haut de gamme pour la première fois depuis que la société a abandonné Aperture, son alternative à Photoshop, il y a environ dix ans. Récemment, la société a publié des applications de niveau professionnel, notamment Final Cut Pro et Logic Pro, sur iPad via des abonnements.

Pixelmator Pro coûte 50 $ sur Mac, tandis qu’une version standard pour iPad et iPhone coûte 10 $. La société propose également une application d’édition Photomator sur les appareils Apple. La société a déclaré qu’il n’y aurait pas de changements importants dans l’immédiat aux programmes, mais qu’elle annoncerait d’autres mises à jour ultérieurement.

Apple n’a pas annoncé beaucoup d’acquisitions ces derniers temps, bien qu’elle ait acheté DarwinAI pour l’aider à la fabrication plus tôt cette année, a rapporté Bloomberg News. L’achat le plus important de l’entreprise à ce jour a été l’acquisition de Beats pour 3 milliards de dollars en 2014.

(Mises à jour avec plus d’informations sur le logiciel Pixelmator à partir du troisième paragraphe.)

©2024 Bloomberg LP