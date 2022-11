Apple va acheter des puces à l’usine de l’Arizona, aurait déclaré le PDG Tim Cook

Pomme achètera certaines de ses puces à une usine en Arizona, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, le mois dernier lors d’une réunion interne de l’entreprise en Allemagne, selon Bloomberg News.

Apple s’approvisionne actuellement pour tous ses processeurs auprès d’usines à Taïwan. Elle conçoit ses propres puces et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company fabrique les processeurs des séries A et M qui alimentent les iPhones et les ordinateurs Mac.

Si Apple achetait des processeurs fabriqués aux États-Unis, cela représenterait une diversification significative de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en dehors de Taïwan.

“Nous avons déjà pris la décision de racheter une usine en Arizona, et cette usine en Arizona démarre en 24, nous avons donc environ deux ans devant nous pour celle-là, peut-être un peu moins”, Cook a déclaré, selon Bloomberg.

TSMC avait précédemment annoncé son intention d’ouvrir une seule usine en Arizona en 2024, axée sur les puces utilisant les dernières technologies de fabrication. TSMC a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il prévoyait une deuxième usine de puces en Arizona en raison de la “forte demande des clients”.

Intel exploite également des fonderies de puces en Arizona et a déclaré vouloir gagner les affaires d’Apple pour sa nouvelle division de fonderie qui fabrique les puces d’autres sociétés. Il prévoit également de construire des usines supplémentaires dans l’Ohio.

Les politiciens américains craignent que le fait que des entreprises comme Apple s’approvisionnent en pièces avancées et coûteuses à Taïwan ne présente un risque et ne crée le chaos si jamais la Chine envahissait la nation insulaire. Cook aurait déclaré lors de la réunion que 60% des transformateurs du monde viennent de Taiwan.

Apple réalise la grande majorité de son assemblage final pour les iPhones et autres appareils sur le continent chinois, mais il s’approvisionne en pièces dans de nombreux pays différents, dont les États-Unis et Taïwan. Cook aurait déclaré qu’Apple envisageait également d’acheter des puces à des usines en Europe.

Le Congrès a adopté la loi CHIPS plus tôt cette année, qui comprend environ 50 milliards de dollars d’incitations financières aux sociétés de semi-conducteurs pour la construction d’usines sur le sol américain.

Un représentant d’Apple a refusé de commenter.