Apple va abandonner les coques en silicone pour iPhone après avoir supprimé les accessoires en cuir, affirme une fuite

Selon de nombreuses rumeurs, Apple abandonnerait sa gamme d’accessoires en cuir pour iPhone et Apple Watch, à commencer par le lancement de l’iPhone 15 de nouvelle génération et de l’Apple Watch Series 9.avec des rapports affirmant que le fabricant d’iPhone présentera une nouvelle gamme d’étuis et de bracelets en cuir synthétique dans le cadre d’une démarche visant à améliorer la durabilité et à réduire l’impact environnemental de ses accessoires.

Avant l’événement spécial très attendu d’Apple « Wonderlust » mardi, au cours duquel Apple devrait dévoiler ses nouveaux accessoires en cuir synthétique, un fuyard a affirmé qu’Apple envisageait de commencer à abandonner progressivement ses accessoires en silicone, bien qu’il soit peu probable qu’Apple supprime ses accessoires en silicone. Coques iPhone et bracelets Apple Watch cette année.

Parler avec MacRumorsle leaker « Kosutami », qui a déjà partagé des informations sur la prochaine série d’iPhone 15, affirme qu’Apple s’efforce de remplacer ses accessoires en silicone par « des matériaux de nouvelle génération plus respectueux de l’environnement », bien qu’aucun autre détail n’ait été partagé.

Le mois dernier, un chercheur Apple @MajinBuOfficial a déclaré que les nouveaux étuis en cuir alternatifs pour iPhone 15 d’Apple auront une nouvelle texture, avec un article séparé de @DuanRuiun autre chercheur d’Apple, affirmant que les accessoires pourraient ressembler à un patchwork.