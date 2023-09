Apple TV+ Série d’horreur de LaKeith Stanfield

Si vous avez lu Le roman 2017 de Victor LaValle Le Changelinvous aurez une bonne idée de ce qui vous attend La nouvelle série d’Apple TV+. L’adaptation avec LaKeith Stanfield et Clark Backo reste en grande partie fidèle au conte de fées noir comme du sang de LaValle, mais pas entièrementapportant des changements clés qui obtiennent plus ou moins de succès.

Mais pour la plupart, Le Changelin est plutôt bluffant. C’est l’histoire du libraire rare Apollon (Désolé de vous déranger‘s Stanfield) et la bibliothécaire Emma (Letterkenny‘s Backo) Kagawa, qui trouvent le bonheur domestique mis à l’épreuve à la naissance de leur fils Brian, et Emma commence à soupçonner – conformément à la légende populaire référencée par le titre – que l’enfant a été échangé avec une créature qui n’est « pas un bébé ». » Dans son récit, Le Changelin explore le pouvoir des livres, les merveilles cachées de la ville de New York, les terreurs furtives des médias sociaux et l’idée inquiète que des forces obscures et anciennes contrôlent encore les destinées du monde moderne. Son récit s’articule avec une symétrie soignée, alors que le spectateur est invité à repérer des parallèles entre les traumatismes de l’enfance d’Apollo et d’Emma et la vie de leurs parents (avec un accent sur la mère d’Apollo, Lillian, interprétée avec force à différents âges par Adina Porter et Alexis Louder. ), et finalement leurs propres actions alors qu’ils sont aux prises avec ce qui pourrait être une dépression post-partum ou quelque chose de plus surnaturel. Une fois qu’Emma a agi selon son instinct, le couple se divise, puis, poussé par le même mélange de chagrin et d’horreur, il part séparément pour découvrir la vérité derrière la pire chose qui leur soit jamais arrivée.

Nous n’en sommes pas à 30 minutes du premier épisode lorsqu’Apollo découvre un trésor caché dans un livre qu’il a récupéré lors de la tournée des ventes immobilières : une carte postale osée envoyée par le célèbre occultiste Aleister Crowley. La découverte d’Apollon donne le ton Le ChangelinLe monde de , un endroit où les événements ordinaires sont teintés de magie et où les surprises qui ressemblent à des coïncidences commencent bientôt à donner l’impression qu’elles ont été manipulées par des forces cosmiques. Sur huit épisodes, Le Changelin fouille dans le pourquoi derrière ce qui arrive à Apollo, Emma et Brian, mais malgré les différentes explications qui tourbillonnent, certaines plus folles que d’autres – y compris un bracelet à souhaits, un livre d’images prophétique, un autoportrait puissant, quelques bonnes affaires mal faites et les dangers de publier trop de photos de son nouveau-né sur Facebook – l’émission évite les explications soignées. Il s’agit davantage de l’idée de la façon dont l’amour familial peut pousser les gens à faire des choses qui peuvent sembler inexplicables ou même impardonnables, au point qu’il est tentant de croire que la sorcellerie est impliquée d’une manière ou d’une autre.

LaValle raconte chaque épisode avec sa prose poétique, et Le Changelin a le don de disperser des phrases écrites étrangement parfaites (des graffitis qui disent «Quand tu crois en des choses que tu ne comprends pas, tu souffres», un certain livre significatif inscrit «au papa de nos rêves») et des thèmes répétés (personne n’est ce que semblent-ils, il y a toujours deux façons de voir les choses) d’une manière qui semble profonde plutôt que prétentieuse. Les performances sont exceptionnelles dans tous les domaines, en particulier les protagonistes, mais aussi Jane Kaczmarek dans le rôle d’une « sorcière » sensée qui intervient pour aider Emma et Apollo, Malcolm Barrett dans le rôle de Patrice, le meilleur ami sarcastique d’Apollo, et Samuel T. Herring dans le rôle de William Wheeler. , un homme qui s’intéresse aux bonnes grâces d’Apollon après avoir révélé ses propres problèmes conjugaux.

Chaque épisode de Le Changelin dure de 45 minutes à une heure environ, et reste à un rythme soutenu, mélangeant des visuels fantastiques avec le courage de New York tout en propulsant Apollo et Emma tout au long de leurs quêtes respectives. Vers la fin de la saison, cependant, la série prend un épisode entier pour explorer un personnage dont le voyage est plus directement lié au destin du bébé Brian. Bien qu’il enrichisse les thèmes plus profonds de la série sur le traumatisme générationnel et comble certaines lacunes du passé d’Apollo, le détour est un peu surprenant, d’autant plus que la finale ne dure que 30 minutes. L’épisode huit semble si abrupt après tout ce qui a précédé, en particulier dans le contexte d’une traduction du roman si précise, que j’ai vérifié auprès d’Apple TV+ pour m’assurer qu’il n’y avait rien de mal avec mon screener. (Ce n’était pas le cas.) Nous ne dévoilerons évidemment rien, mais si vous ressortez confus et avez l’impression que vous préféreriez une finale qui apporte une sorte de clôture différente à l’histoire d’Apollo et d’Emma, ​​eh bien, le merveilleux tourne-page de LaValle. est là pour toi aussi.

Le Changelin la série a été écrite et adaptée par Kelly Marcel (Cruella, Venom, Venom : qu’il y ait un carnage), qui est également showrunner et producteur exécutif ; il est réalisé et produit par Melina Matsoukas (Reine et mince, Précaire). Les trois premiers épisodes de Le Changelin arrive le 8 septembre sur Apple TV+, avec un déploiement hebdomadaire par la suite.

