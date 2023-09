Apple TV+ Romance de science-fiction avec Riz Ahmed

Ongles imagine un monde où l’amour vrai peut être éprouvé avec l’aide d’une technologie qui détermine ce qui fait que deux personnes un match idéal. Cela semble bien rangé, jusqu’à ce qu’une femme nouvellement embauchée dans un laboratoire de tests amoureux commence à tomber amoureuse de son collègue… malgré le fait qu’elle a déjà à la maison un partenaire parfait scientifiquement certifié.

C’est la configuration pour Apple TV+ film Ongles, un mélange très charmant de dystopie et de romance qui aborde ses thèmes de science-fiction à travers la technologie lo-fi, et dispose d’un casting absolument fantastique pour porter son histoire. Découvrez la première bande-annonce ici.

Ongles — Bande-annonce officielle | Apple TV+

C’est Jessie Buckley (La fille perdue)Riz Ahmed (Sound of Metal, Rogue One : Une histoire de Star Wars)et Jeremy Allen White (L’ours) comme le triangle amoureux involontaire, et Luke Wilson (Fille des étoiles) comme le patron qui pense avoir la chimie de la chimie l’a compris. Ongles marque les débuts en anglais du réalisateur grec Christos Nikou (Pommes)qui a également co-écrit le film.

Ongles jouera dans les salles de New York et de Los Angeles à partir du 27 octobre ; il se développera en salles et sortira sur Apple TV+ le 3 novembre.

