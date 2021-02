L’émission originale d’Apple TV Plus, For All Mankind, dispose désormais d’une application dédiée qui offre une expérience de réalité augmentée (RA) aux fans. L’application For All Mankind: Time Capsule est disponible pour les modèles iPhone et iPad et comble essentiellement le fossé entre les saisons un et deux de l’émission Apple TV Plus. Pour rappel, la saison 1 de For All Mankind se termine en 1974, tandis que la saison 2 reprend en 1983. Apple explique que l’application AR amène le monde de la populaire série Apple TV Plus directement dans les maisons des fans pour découvrir des souvenirs de la vie de Danny Stevens (Casey Johnson) et de ses parents, les astronautes Gordo (Michael Dorman) et Tracy Stevens (Sarah Jones).

L’application For All Mankind: Time Capsule comprend divers objets 3D avec lesquels les utilisateurs peuvent interagir, notamment des photos de famille, une mixtape et un ordinateur Apple II. Sur les appareils équipés d’un scanner LiDAR, y compris l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max et l’iPad Pro (2020), les fans pourront utiliser un ancien projecteur de diapositives qui affiche des photos de Danny et des photos de famille du Stevens, parfaitement projetées sur n’importe quel mur dans leur espace. Un rapport TechCrunch explique que l’expérience dure environ 60 minutes, mais qu’elle pourrait être étendue à l’avenir.

S’exprimant davantage sur le développement, Ron Moore, créateur et producteur exécutif de For All Mankind a déclaré dans un article de blog: «La RA présente une nouvelle et passionnante opportunité d’amener le monde de ‘For All Mankind’ littéralement dans les foyers du public dans un Il ajoute que l’application Apple AR permettra aux fans de se plonger dans la série en interagissant avec des objets.

Pour toute l’humanité: l’application Time Capsule pour iPhone et iPad peut être téléchargée gratuitement dès aujourd’hui sur l’App Store américain et atteindra plus de régions plus tard ce mois-ci. Les fans peuvent maintenant rattraper toute la première saison de l’émission sur Apple TV Plus. La deuxième saison de 10 épisodes fera ses débuts dans le monde entier avec le premier épisode diffusé le 19 février.