Apple TV Plus : chaque nouvelle émission de télévision arrive en octobre

Apple TV Plus est l’une des nouvelles plateformes de streaming en lice pour attirer votre attention, et il y a de bonnes raisons de commencer à regarder. Il regorge de grands noms et de quelques émissions à succès, de la première saison de Severance à l’adorable et adorable Ted Lasso en passant par Reese Witherspoon. Drame primé aux Emmy Awards The Morning Show.

Comme ses rivaux Netflix, Hulu et Amazon Prime Video, Apple TV Plus regorge de contenus exclusifs et originaux. Mais contrairement aux autres services, Apple ne diffuse que du contenu qu’il a créé lui-même. Cela signifiait que lorsque le service a été lancé en novembre 2019, le catalogue n’était pas énorme, mais il se remplit rapidement.

Voici ce qui arrive sur le service de streaming ce mois-ci, suivi de notre guide de certaines des meilleures émissions de télévision sur Apple TV Plus.

Lire la suite: Apple TV Plus : tout ce qu’il faut savoir sur le service de streaming d’Apple

Quoi de neuf ce mois-ci

Voici tous les spectacles qui sortent en octobre.

7 octobre

Bonjour Jack! Le spectacle de la gentillesse (2022- ): 30 Rock’s Jack McBrayer joue dans une émission pour enfants sur la promotion de la compassion et de la créativité.

14 octobre

Shantaram (2022- ): Charlie Hunnam incarne Lin Ford, un fugitif des années 1980 qui se retrouve à Bombay, en Inde. Le spectacle est basé sur un roman de Gregory David Roberts.

21 octobre

Ghostwriter, saison 3 (2019): Un nouvel épisode de la nouvelle version de la série mystère du même nom de 1992 pour les enfants.

Acapulco, saison 2 (2021): L’émission raconte l’histoire d’un jeune homme qui veut travailler comme garçon de cabane dans une station balnéaire populaire d’Acapulco.

Meilleure série Apple TV Plus

Pomme Ewan McGregor et Charlie Boorman remontent sur leurs vélos et se dirigent vers le nord depuis l’Argentine en passant par l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. Dans cette suite des émissions de voyage populaires Long Way Round et Long Way Down, le duo petrolhead passe au vert. Ils parcourent 13 000 miles et 13 pays sur les motos électriques Harley-Davidson LiveWire.

Pomme Réalisateur Sixième Sens M. Night Shyamalan apporte sa marque de drame domestique effrayant à la télévision épisodique dans Servant, créé et écrit par Tony Basgallop. Après une perte dévastatrice, deux parents endeuillés adoptent une poupée hyperréaliste pour les aider à faire face à leur chagrin, mais le danger et la tromperie se cachent dans la crèche.

Pomme For All Mankind propose une chronologie alternative de ce qui se serait passé si les Soviétiques avaient d’abord atterri sur la lune. La réponse courte est la militarisation sans fin de l’espace, mais le spectacle est tellement plus vaste que cela. Si vous recherchez un thriller de science-fiction avec beaucoup de drame interpersonnel et d’intrigue politique, For All Mankind est un choix solide.

Apple TV Plus La Côte des Moustiques (2021- ) Justin Theroux joue le rôle d’Allie Fox, un inventeur excentrique qui retire sa famille du réseau pour protester contre les défaillances de la société. Le drame poids lourd d’Apple est basé sur le roman de l’oncle de l’acteur Paul Theroux (précédemment tourné avec Harrison Ford en 1986). Maintenant que la saison 1 est terminée, Apple a déjà renouvelé cette version moderne de The Mosquito Coast pour une deuxième saison.

Apple TV Plus Un spectacle sur la nature, axé sur de petites créatures, raconté par Ant-Man lui-même, Paul Rudd. Génie absolu. Comme apparemment chacun de ces documentaires modernes sur la nature, Tiny World est magnifiquement tourné et brillamment convaincant.

Pomme Les gens ordinaires rêvent grand Petite Amérique. Un casting de poids lourds raconte des histoires d’immigrants vivant leur vie dans une série d’anthologies réconfortantes remplies d’un mélange d’histoires drôles, douces, romantiques et souvent surprenantes.

Pomme Quête mythique : le banquet du corbeau (2020-) Mythic Quest: Raven’s Banquet est un must pour tous ceux qui s’intéressent, même passagèrement, aux jeux vidéo ou à l’industrie qui les produit. C’est unique, drôle et sérieux par endroits. Il foule un territoire familier mais vaut bien une montre.

Apple TV Plus Dans cette comédie britannique, le couple Nikki et Jason veut avoir un bébé mais a du mal à concevoir. Ils décident d’adopter — un processus qui leur lance inévitablement de nouveaux défis. Essayer offre du charme et du plaisir à faible enjeu, et il se trouve aussi que c’est drôle de rire aux éclats. Si vous avez besoin d’un moment de télévision léger, cette émission est faite pour vous.

Cette émission a une prémisse fascinante : les gens peuvent choisir de subir une procédure appelée séparation, qui sépare leurs souvenirs professionnels et personnels. Le personnage d’Adam Scott passe huit heures par jour dans un espace de bureau aseptisé et d’une blancheur saisissante, sans aucun souvenir de sa vie à l’extérieur. Bientôt, un ancien collègue se présente avec un avertissement concernant l’étrange entreprise. Un thriller de science-fiction époustouflant et plein de suspense – profiter de Severance n’est pas du tout un travail.

Apple TV Plus Un mystère de meurtre comique dans la même veine que le film Knives Out de Rian Johnson en 2019, The Afterparty est un polar rempli d’étoiles qui vous fera deviner et rire à chaque épisode. Tiffany Haddish, Dave Franco, Ilana Glazer, Ben Schwartz et bien d’autres prêtent leurs talents au spectacle. Si vous êtes du genre à opter pour un mélange mystère-comédie, The Afterparty devrait tirer tout en haut de votre liste de diffusion.

Pomme Dickinson prend l’histoire de la vraie poétesse américaine Emily Dickinson et la transforme en une sorte de drame d’époque. Ce n’est pas historiquement exact – Emily et ses amis adolescents agissent plus comme des personnages de Riverdale – mais c’est divertissant.

Apple TV Plus Adapté par Stephen King de son propre roman, L’histoire de Lisey met en vedette Julianne Moore dans le rôle d’une veuve en deuil revisitant de façon effrayante son mariage avec son défunt mari, un romancier célèbre joué par Clive Owen.

Apple TV Plus Le rétrécissement d’à côté (2021) Dans mon livre, toute émission qui présente à la fois Will Ferrell et Paul Rudd comme protagonistes fait déjà quelque chose de très bien. Dans la mini-série dramatique The Shrink Next Door, Ferrell et Rudd jouent des personnages aux extrémités opposées du spectre de la personnalité – Ferrell est un propriétaire d’entreprise textile reniflant et timide, et sa co-vedette est un thérapeute égoïste aux tendances manipulatrices. Lorsque les deux sont ensemble, le résultat est à la fois troublant et alléchant, faisant de The Shrink Next Door quelque chose que vous voudrez vérifier par vous-même.

Pomme Truth Be Told est un drame pour les fans de vrais crimes, surfant sur la tendance récente des podcasts sur le crime sous une forme fictive. Octavia Spencer et Aaron-Paul jouez un podcasteur et un prisonnier unis par un crime horrible des années auparavant, en lançant un polar qui attire leurs deux familles dans un mélange divertissant d’un drame axé sur les personnages comme Big Little Lies avec des histoires de crimes vrais comme Faire un meurtrier et L’escalier.

Pomme Planète préhistorique (2022) Prehistoric Planet donne aux téléspectateurs un aperçu du monde des dinosaures. En utilisant des dinos réalistes générés par ordinateur et structurés comme une série documentaire sur la nature jusqu’aux prises de vue de la caméra, il est facile d’oublier que vous ne regardez pas de vraies images. Pour couronner le tout, raconte David Attenborough.

Pomme Pas besoin d’aimer le sport pour aimer les séries humoristiques Ted Lasso. Produit par la star lauréate du Golden Globe de l’émission Jason Sudeikis avec le créateur Scrubs Bill Laurent, il suit l’entraîneur américain implacablement optimiste Ted Lasso alors qu’il prend en charge une équipe de football anglaise. Pensez-y comme Les lumières du vendredi soir croisé avec Saturday Night Live (à Londres). La saison 2 est en streaming maintenant.

Pomme À la maison avant la tombée de la nuit (2020-) Inspiré des reportages de la journaliste Hilde Lysiak, Home Before Dark suit l’histoire d’une jeune fille qui déménage de Brooklyn pour une petite ville au bord d’un lac. Il commence lentement mais présente de solides performances centrales, en particulier dans le rôle principal.

Pomme Après que Molly Wells (Maya Rudolph) ait surpris son mari milliardaire de la technologie (Adam Scott) depuis 20 ans en train de la tromper, elle divorce et se retrouve avec non seulement 87 millions de dollars, mais une question de savoir quoi faire de sa vie. La réponse? S’impliquer dans une fondation philanthropique qu’elle ne savait même pas qu’elle avait. En cours de route, elle trouve des bases avec ses nouveaux collègues – mais non sans de nombreux volets comiques et déconnectés des millionnaires en cours de route. Le spectacle a été co-créé par Alan Yang, qui a également été impliqué dans Parks and Rec et Master of None.

Apple TV Plus Mettant en vedette Jared Leto et Anne Hathaway, WeCrashed raconte l’histoire de l’ascension et de la chute du fondateur de WeWork, Adam Neumann, et de sa femme Rebekah, et comment leur relation a marqué le sommet de l’entreprise – et sa vallée importante.

Pomme L’émission du matin (2019- ) Reese Witherspoon et Jennifer Aniston produire et jouer dans une série opportune abordant la politique de bureau à l’ère #MeToo, alors qu’un réseau de télévision est secoué par les indiscrétions d’un animateur joué par Steve Carell. Parmi les performances convaincantes, Billy Crudup a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique aux Emmy Awards 2020. Le drame primé, la distribution solide et les thèmes opportuns font que The Morning Show vaut le détour.