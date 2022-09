Apple TV Plus Baseball: Comment regarder, diffuser les Red Sox contre les Yankees, les Cardinals contre les Dodgers vendredi

Que cela vous plaise ou non, Apple TV Plus diffuse des matchs de baseball. Le fabricant d’iPhone a diffusé des matchs du vendredi soir toute la saison et cela se poursuivra ce soir avec deux matchs potentiellement historiques. Le premier match est un match entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York à 19 h 05 HE (16 h 05 HP). La rivalité la plus légendaire du baseball attire généralement l’attention, mais avec les Yankees déjà destinés aux séries éliminatoires et les Red Sox presque éliminés des séries éliminatoires, tous les regards sont tournés vers le cogneur des Yankees Aaron Judge.

Le juge a actuellement frappé 60 coups de circuit cette saison, un de moins que le record de la Ligue américaine de 61 touché par le grand Yankee Roger Maris en 1961. Le voltigeur vedette des Yankees est venu à quelques pieds du coup égalisateur jeudi soir.

Le deuxième match de la nuit d’Apple TV Plus pourrait voir un autre home run marquant. Les Cardinals de St. Louis affronteront les Dodgers de Los Angeles en Californie à 22 h 10 HE (19 h 10 HP). Les Dodgers aux 104 victoires ont déjà verrouillé la division NL West, tandis que les Cardinals aux 88 victoires se rapprochent d’une place en séries éliminatoires. Comme pour le match des Yankees, cependant, un joueur aura une attention particulière : le grand Cardinals (et ancien Dodger) Albert Pujols et sa quête de 700 circuits. Il siège actuellement à 698 dingers de carrière.

Parce que ces jeux sont sur le service de streaming d’Apple, le seulement façon de regarder l’un ou l’autre des concours sera sur Apple TV Plus. Ils ne seront pas du tout diffusés à la télévision, même si vous vivez dans un marché local comme New York ou Los Angeles.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ces jeux et comment regarder le reste de l’ardoise de baseball d’Apple TV Plus.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Les jeux MLB arrivent sur Apple TV dans Friday Night Baseball

1:04



Lire la suite: Comment regarder le baseball sans câble

FAQ

Apple facture normalement 5 $ par mois pour Apple TV Plus, mais ses matchs de baseball cette saison sont disponibles gratuitement pour “toute personne ayant accès à Internet”.

Sur quels appareils puis-je regarder ? Vous pouvez regarder les jeux sur tous les appareils dotés de l’application Apple TV. Cela inclut les iPhones, iPads, Apple TV et Mac ainsi que les plateformes de streaming comme Roku, Amazon Fire TV et Android TV et Google TV de Google. Si vous avez une console de jeu, il existe une application Apple TV pour Xbox One et Xbox Series S et X de Microsoft, et PlayStation 4 et PlayStation 5 de Sony. Les téléviseurs récents de Samsung, LG, Sony et Vizio peuvent également avoir des applications Apple TV. Plus de détails sur les appareils pris en charge peut être trouvé sur le site d’Apple.

Qu’en est-il des appareils Android et Windows ? Apple n’a pas d’applications Apple TV Plus pour les appareils Android ou les ordinateurs Windows, mais il vous permet de diffuser ses émissions et ces jeux à l’aide d’un navigateur Web en allant sur tv.apple.com. Vous devrez cependant vous connecter ou créer un compte Apple pour regarder les matchs.

Les jeux sont-ils également disponibles à la télévision ? Non. Ces émissions sont exclusives à Apple TV Plus, vous ne pourrez donc pas les regarder sur votre réseau sportif régional local.

Qui appelle les jeux ? Stephen Nelson (play-by-play), Katie Nolan (analyste), Hunter Pence (analyste) et Heidi Watney (journaliste) appelleront le match Yankees/Red Sox. Wayne Randazzo (play-by-play), Russell Dorsey (analyste), Chris Young (analyste) et Tricia Whitaker (journaliste) appelleront le match Dodgers / Cardinals.