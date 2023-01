Apple TV mise à niveau avec un processeur plus rapide qui devrait être lancé l’année prochaine

Selon les rumeurs, Apple développerait un décodeur Apple TV amélioré avec un processeur plus rapide qui devrait être lancé l’année prochaine, selon un rapport de Bloomberg.

Le rapport suggère que la nouvelle boîte conservera probablement la même conception globale que le modèle de la génération actuelle, la mise à niveau ne devant jusqu’à présent aller que jusqu’à ce qu’Apple ajoute un nouveau processeur plus rapide, il est peu probable que la mise à jour soit ajoutée. prise en charge de 8K.

La dernière Apple TV d’Apple, l’Apple TV 4K 2022, comprend la puce A15 Bionic, la prise en charge HDR10+ et plus encore pour un nouveau prix de départ plus abordable par rapport au modèle de la génération précédente.

Des rumeurs ont laissé entendre que Apple travaille séparément sur une nouvelle Apple TV plus abordable avec un prix de départ inférieur à 100 $pour aider Apple à concurrencer des marques comme Amazon, qui proposent le Fire Stick à moins de 100 $.