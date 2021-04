Pour toute l’humanité, Ted Lasso et Dickinson font partie des émissions formidables qu’Apple TV + a diffusées l’année dernière. | Apple TV +

Apple ne possède pas de franchise majeure comme Marvel ou Star Trek, il a donc dû se concentrer sur des idées fraîches et originales.

Lorsque Apple TV + a été lancé à la fin de 2019, j’ai trouvé l’idée très ennuyeuse.

Une grande entreprise de technologie entrant dans le jeu de streaming, simplement parce qu’elle le pouvait, dépensant de l’argent pour attirer des talents de grands noms, mais sans faire des émissions qui étaient si géniales? Le grand drame phare du service, L’émission du matin, se vantait Reese Witherspoon et Jennifer Aniston et Steve Carell et tant d’autres noms connus, mais même à son meilleur, c’était simplement solide, une déception pour une série avec tant de talent bien connu.

Et encore pire que l’autre service de streaming appartenant à une grande entreprise de technologie – Amazon Prime Video – Apple TV + n’avait pas de bibliothèque d’émissions et de films préférés à parcourir. Les abonnés étaient à peu près coincés avec les programmes créés par Apple. Et les programmes proposés au lancement étaient au mieux adéquats.

Imaginez ma surprise à contrecœur, alors, quand Apple TV + est devenu l’un des services de streaming vers lesquels je me suis le plus tourné tout au long de la pandémie, alors que je trouvais de plus en plus de bonnes émissions à regarder.

Ted Lasso est devenu le premier véritable succès du service, prenant d’abord la télévision Twitter d’assaut, puis se répandant dans la sphère plus large des gens qui aiment les comédies télévisées. Et à la fois la comédie dramatique d’Emily Dickinson Dickinson et le drame d’histoire alternative Pour toute l’humanité sont parmi les meilleurs spectacles actuellement réalisés. Pendant ce temps, le catalogue du service de télévision de qualité pour vous détendre et vous élargir de jour en jour. (Mon émission préférée de ce type: le «détective enfant» noir À la maison avant la nuit, qui n’a absolument aucun public clair mais qui est étrangement convaincant.)

Je ne sais pas si j’appellerais Apple TV + essentiel pour le moment, mais si vous êtes prêt à dépenser 4,99 $ pour le vérifier pendant un mois, c’est un pari décent. Et, hé, si vous avez un décodeur Apple TV, c’est probablement le meilleur appareil de streaming sur le marché, canalisant toutes les émissions que vous appréciez dans un espace qui vous permet de déterminer facilement les abonnements que vous devez avoir pour regarder. leur.

L’explication la plus simple de la raison pour laquelle Apple TV + diffuse autant d’émissions solides en ce moment est qu’elle en fait un nombre intentionnellement limité, imitant le modèle d’un réseau comme HBO ou FX et se concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité – contrairement à un service comme Netflix, qui tente d’inonder la zone de plus en plus des trucs. Bien sûr, toutes les séries originales d’Apple ne seront pas un succès retentissant, et certaines seront encore horribles. Mais ce type d’approche organisée conduit à des émissions toujours plus agréables.

Mais il y a une autre explication à la raison pour laquelle Apple TV + fonctionne si bien pour moi en ce moment: il n’a aucune propriété intellectuelle claire pour la mienne.

Apple ne possède aucune franchise majeure de cinéma ou de télévision, elle doit donc se tourner vers d’autres endroits pour ses idées



Apple TV + Techniquement, Ted Lasso est basé sur une publicité télévisée, mais vous ne le saviez peut-être pas.

La propriété intellectuelle (PI) est une façon élégante de dire «les histoires sur lesquelles une société détient les droits». La propriété intellectuelle de Disney, par exemple, comprend tous ces films de princesse animés et Mickey Mouse, mais aussi l’univers cinématographique Marvel et Star Wars.

La vague de services de streaming lancée en 2019 et 2020 a été définie par l’exploitation minière de la propriété intellectuelle. Disney + propose des émissions basées sur Guerres des étoiles et les super-héros Marvel, ainsi que, comme, un Puissants canards séries. Paramount + a tellement, tellement Star Trek série, et HBO Max a été lancé avec de nouveaux Looney toons shorts et ajout de nouveaux Temps de l’aventure contes peu de temps après. Même Peacock a offert des suites à Sauvé par le gong et Punky Brewster.

Je ne veux descendre aucun de ces spectacles. Certains d’entre eux sont assez bons! Mais il y a moins de montagne à gravir pour intéresser le public à une autre histoire de leurs super-héros préférés, capitaines de vaisseaux, copains animés ou orphelins courageux des années 80. Vous connaissez ces noms, la théorie va. Vous pouvez ressentir la forte attirance de la nostalgie pour les histoires originales qui les ont centrées. Et ainsi, vous pouvez plus facilement être convaincu d’investir dans de nouvelles histoires construites autour de ces noms.

Je ne sais pas si cette approche a été particulièrement réussie dans tous les domaines – sont vous en train de regarder Punky Brewster sur Peacock? – mais c’est la stratégie dominante des nouveaux services de streaming. Cela ne fera qu’empirer d’ici. Tous les services que j’ai déjà mentionnés surchargent les retombées, les suites et les remakes de titres et de personnages dont vous avez déjà entendu parler, même si vous n’avez pas un souvenir précis de, par exemple, Chip & Dale: Rangers de sauvetage (un spectacle qui recevra une version mise à jour chez Disney +). Des services plus établis comme Netflix, Amazon Prime Video et Hulu sont moins dépendants de la propriété intellectuelle, dans une certaine mesure, mais même ils engloutissent les œuvres existantes pour s’adapter.

Pour être clair, Apple TV + est également très active dans le domaine de la propriété intellectuelle. Ted Lasso est techniquement une adaptation d’une série de publicités sur un Américain maladroit qui commence à entraîner une équipe de football, tandis que À la maison avant la nuit est vaguement basé sur l’histoire vraie d’une fille qui est devenue journaliste et qui raconte ce qui se passait dans son quartier. (Je ne suis pas sûr que nous puissions appeler de vraies personnes «propriété intellectuelle», mais accordez-moi que les histoires basées sur de vraies personnes sont en quelque sorte des adaptations.)

Apple adapte également des livres et refait de vieilles émissions de télévision, et a réalisé des émissions mettant en vedette Snoopy et les nombreux autres personnages de la bande dessinée. Cacahuètes. Finalement, il va décrocher une grande émission à succès, un Choses étranges ou un Bridgerton, une Conte de la servante ou un Garçons, et il ira à fond sur ce succès. (Il convient également de noter que la société fait et acquiert des films, et est le distributeur du très bon documentaire État des garçons et le formidable film d’animation Wolfwalkers.)

Mais il y a une différence cruciale entre ce que représente la stratégie IP d’Apple et ce que fait, disons, Disney + (qui a également été lancé fin 2019). Apple TV + adapte principalement des livres, et choisit principalement des titres qui n’ont pas été adaptés à l’écran auparavant. Mais Disney + n’est pas particulièrement intéressé par l’achat de droits de livres lorsque le coffre-fort Disney est là, plein d’IP qu’il peut réinventer pour l’ère du streaming. Cela ne veut pas dire que Disney + n’adapte jamais des propriétés qui n’étaient pas déjà des films ou des émissions de télévision (son film 2020 Le seul et unique Ivan est basé sur un livre qui n’avait pas été adapté auparavant, par exemple), mais il montre comment les projets qui s’appuient sur des propriétés Disney déjà réussies ont une longueur d’avance.

Apple TV + n’a d’autre choix que de chercher ses idées ailleurs. Lorsque vous combinez ce défi avec son objectif de créer moins d’émissions à succès plus constant, il semble plus probable que cela donnera le feu vert à des projets passionnants et originaux qui ne ressemblent pas à d’autres choses à la télévision. Dites ce que vous voulez du drame d’horreur schlocky et goth-y de M. Night Shyamalan Serviteur, mais il est difficile de le comparer à quoi que ce soit d’autre à l’antenne en ce moment.

Cela se traduira-t-il par les téléspectateurs qui considèrent Apple TV + comme un foyer pour des émissions de qualité? Cela fonctionne déjà sur les bords. Ted Lasso est un succès de bonne foi, et Dickinson, pour toute l’humanité, et Petite Amérique (une anthologie dramatique sur les histoires d’immigrants produite par Epic, une filiale de Vox Media) a un public culte substantiel. Assemblez suffisamment de bonnes émissions comme celle-ci, et Apple TV + pourrait passer d’une curiosité à un incontournable pour de nombreux fans de télévision.

L’approche Apple TV + ne se traduira pas toujours par une excellente télévision – son véhicule Jason Momoa Voir est hilarante – et cela ne se traduira pas toujours par une télévision mémorable. Même si sa qualité globale augmente, Apple TV + fait encore quelques émissions immémorables de trop, comme son drame musical. Petite voix, qui présentait de nouvelles chansons de Sara Bareilles et dont je ne pourrais rien vous dire au-delà de cela, je sais que je l’ai regardée à un moment donné.

Mais faire un plus petit nombre d’émissions, basé sur des idées plus récentes, est un moyen intelligent de créer un service de streaming en vue de se démarquer à long terme, surtout si ces émissions proviennent de voix créatives qui pourraient apporter de nouvelles perspectives. (Dickinson la créatrice Alena Smith, par exemple, avait surtout été rédactrice sur Showtime. L’Affaire avant de lancer son astucieux mélange de nostalgie romantique, d’histoire réelle et de dramatiques extravagantes.) Le temps nous dira si cette approche s’avère plus efficace que simplement larder un service de streaming avec des titres et des personnages familiers, mais en tant que fan de la télévision fraîche et originale, je veux que ça marche.