Apple TV+ dévoile la bande-annonce de la très attendue mini-série « Disclaimer »

Apple TV+ dévoile la bande-annonce captivante de « Disclaimer », la mini-série très attendue créée et réalisée par Alfonso Cuarón, cinq fois lauréat d’un Oscar

Diffusé en première mondiale le 11 octobre sur Apple TV+, « Disclaimer » met également en vedette Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George, Kodi Smit-McPhee et Hoyeon

Aujourd’hui, Apple TV+ a dévoilé la bande-annonce de « Disclaimer », le thriller psychologique acclamé en sept chapitres, avec les lauréats des Oscars Cate Blanchett et Kevin Kline, et le nominé aux Oscars Sacha Baron Cohen. Écrit et réalisé par Alfonso Cuarón, cinq fois lauréat des Oscars, « Disclaimer » fera ses débuts mondiaux le vendredi 11 octobre 2024 avec ses deux premiers épisodes, suivis de nouveaux épisodes chaque vendredi.

La journaliste Catherine Ravenscroft (Blanchett), reconnue pour ses services, s’est forgée une solide réputation en révélant les méfaits et les transgressions des autres. Lorsqu’elle reçoit un roman d’un auteur inconnu, elle est horrifiée de réaliser qu’elle est désormais le personnage principal d’une histoire qui révèle ses secrets les plus sombres et menace de détruire sa famille.

Alors que Catherine se précipite pour découvrir la véritable identité de l’écrivain, elle est forcée d’affronter son passé avant qu’il ne détruise sa vie et ses relations avec son mari Robert (Baron Cohen) et son fils Nicholas (Kodi Smit-McPhee). La distribution comprend Kline, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George et Hoyeon, et Indira Varma dans le rôle de la narratrice.

Provenant des studios Apple, « Disclaimer » est coproduit par Esperanto Filmoj et Anonymous Content. Cuarón est producteur exécutif pour Esperanto Filmoj aux côtés de Gabriela Rodriguez. En plus de tenir le rôle principal, Blanchett est producteur exécutif. David Levine et feu Steve Golin sont producteurs exécutifs pour Anonymous Content. Emmanuel Lubezki, lauréat d’un Oscar, Donald Sabourin et Carlos Morales sont également producteurs exécutifs. « Disclaimer » est basé sur le roman du même nom de Renée Knight, qui est également coproductrice exécutive. Lubezki et Bruno Delbonnel, nommé aux Oscars, sont directeurs de la photographie. La musique est composée par Finneas O’Connell, lauréat d’un Oscar et d’un Grammy Award.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ*

*Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou décédées n’est pas une coïncidence.

