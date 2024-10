Apple TV+ arrive sur Amazon Prime Video en tant que module complémentaire d’abonnement

Dans une décision surprise, Apple et Amazon ont conclu un accord qui amènera le service de streaming Apple TV+ aux chaînes Prime Video d’Amazon.

L’accord verra Apple TV+ rejoindre des services de streaming comme Max, Paramount+, AMC+ et Starz en tant que module complémentaire d’abonnement pour les abonnés Prime Video. Apple TV+ coûtera 9,99 $ par mois et, comme pour les autres modules complémentaires de streaming pour Prime Video, les utilisateurs pourront regarder tout leur contenu dans l’application Prime Video. Apple TV+ sera ajouté plus tard ce mois-ci.

Le chef de Prime Video, Mike Hopkins, a annoncé l’accord lors de la conférence Bloomberg Screentime mercredi soir.

« Nos entreprises font beaucoup d’affaires ensemble et souhaitent remercier Eddie Cue, qui, je le sais, n’est pas là ce soir, mais lui et son équipe ont fait un excellent travail avec cet accord, et nous sommes ravis de le concrétiser. » Hopkins a déclaré à propos de l’accord.

« Nous voulons rendre Apple TV+ et sa bibliothèque primée de séries et de films des plus grands conteurs du monde accessibles au plus grand nombre de téléspectateurs possible », a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, dans un communiqué. « Nous sommes ravis que Prime Video propose désormais Apple TV+, offrant ainsi aux téléspectateurs une incroyable gamme d’options de visionnage. »

Pourquoi Apple TV+ voudrait-il conclure un accord avec Prime Video ? Comme Cue l’a noté et Hopkins l’a soutenu, c’est une question d’échelle, Amazon en possédant une grande partie (comme son NFL Football du jeudi soir les chiffres le prouvent) et Apple TV+ reste un lecteur de streaming bien plus petit. Hopkins a déclaré que Prime Video compte « des centaines de millions » d’utilisateurs.

«Je pense qu’avoir cet engagement dans le monde entier avec les membres Prime accédant à Prime Video est une véritable plate-forme formidable permettant à d’autres partenaires de pouvoir les atteindre, un accès facile à la base d’abonnés, un guichet unique, une navigation facile, un abonnement en un clic, directement dans une application », a déclaré Hopkins. « Et je pense que c’est ce qui attire les partenaires. »

Apple TV+ propose des séries comme Ted Lasso, Chevaux lents, L’émission du matin et Ruptureainsi que des films comme Loups. C’est également le site mondial de streaming de la Major League Soccer. Bien que Prime Video ait conclu des accords similaires avec d’autres services de streaming, cette décision constitue un changement de stratégie important pour Apple, qui a fait d’Apple TV+ un élément clé de son offre Apple One, aux côtés de produits comme Apple Music, Apple News et Apple Arcade.

Hopkins a également abordé un certain nombre d’autres sujets lors de la conversation Screentime, notamment l’avenir de la franchise James Bond, qu’Amazon partage avec la famille Broccoli. Interrogé sur les futurs films Bond, Hopkins a déclaré : « Nous travaillons également sur ceux-là. Nous verrons. J’aimerais pouvoir annoncer quelque chose là-bas, nous ne sommes pas prêts à le faire.

Quant à son approche de la gestion de la propriété intellectuelle que la société a acquise avec MGM, Hopkins a fait valoir qu’il est préférable d’adopter une approche prudente :

« Je pense qu’il est vraiment important que, lorsque vous disposez du type de propriété intellectuelle qui existe chez MGM et ailleurs, vous deviez réimaginer cette propriété intellectuelle avec soin », a-t-il déclaré. « Les consommateurs ne recherchent pas nécessairement uniquement un remake de quelque chose. Donc si vous voulez faire des choses, nous pensons que vous devez le faire sous un angle différent, avec une approche différente, et que cela doit être bon pour le public. »

Il a également comparé Prime Video à un « réseau de diffusion sous stéroïdes » en termes d’étendue et de profondeur de son contenu.

« Nous sommes Amazon et nous voulons offrir beaucoup de choses à beaucoup de gens. Cela signifie donc que nous couvrons beaucoup de terrain, car, comme je l’ai dit, des centaines de millions de consommateurs dans le monde entier accèdent à notre application et l’utilisent, chacun étant différent. Tout le monde a des goûts différents», a-t-il déclaré. « Et donc, si vous voulez réussir dans une entreprise comme celle-ci, vous ne pouvez pas être aussi étroit. En fait, il faut être large.